'And Just Like That...' HBO Max renueva la secuela de 'Sexo en Nueva York' por una tercera temporada

'And Just Like That...' HBO Max renovó la secuela de 'Sexo en Nueva York' por una tercera temporada

And Just Like That... habrá tercera temporada de la secuela de Sexo en Nueva York. HBO Max ha confirmado la renovación de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, un anuncio que llega horas antes de la emisión del final de la segunda temporada, en el que regresará Kim Catrall para interpretar nuevamente a Samantha Jones.

"Estamos encantados de compartir que desde el lanzamiento de la segunda temporada, And Just Like That.. es la serie original de Max número 1 y la más vista hasta la fecha", dijo Sarah Aubrey, directora de contenidos de Max, en un comunicado de prensa.

"A medida que nos acercamos al esperado final de temporada, agradecemos a Michael Patrick King y a su magnífico equipo que continúen encantándonos, 25 años después, con amistades dinámicas e historias atractivas", añadió. "No podemos esperar a que el público vea adónde llevará la tercera temporada a nuestros neoyorquinos favoritos".

[Brianeitor, de streamer estrella en Twitch a actor revelación en 'Campeonex']

"Estamos encantados de pasar más tiempo en el universo de Sexo en Nueva York contando nuevas historias sobre las vidas de estos personajes tan cercanos y con aspiraciones, interpretados por estos increíbles actores", dijo el productor ejecutivo y showrunner Michael Patrick King sobre el anuncio de la renovación.

En esta entrega, tras la muerte de Mr. Big Carrie se ha reencontrado con su viejo amor en la serie original, Aidan Shaw (John Corbett). Su reconexión fue rápida e intensa, pero sus etapas vitales son diferentes y la vida real ha empezado a marcar desafíos a su relación y tendrán que decidir si vale la pena hacer algunos esfuerzos para construir una vida juntos.

Carrie y Aidan en 'And Just Like That...'

Por su parte, Miranda se encuentra en un viaje de autodescubrimiento después de terminar su relación con Che, pues ahora no está segura de cómo etiquetarse a sí misma o de si necesita hacerlo. Charlotte (Kristin Davis) está en un camino similar, descubriendo su identidad más allá de ser una devota esposa y madre, con momentos en los que es la roba escenas de la serie convirtiéndose en el personaje favorito del público.

El reparto de la segunda temporada también incluye a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang y Alexa Swinton.

El esperado regreso de Samantha Jones

Kim Catrall se desvinculó de Sexo en Nueva York tras leer el guion de la que sería la tercera película de la franquicia porque no sintió que le hiciera justicia a su personaje. "Hubiera preferido que todos tuviéramos algún tipo de evento que justificara una tercera parte. Eso no ocurrió". En 2016 anunció públicamente que no volvería a interpretar a Samantha Jones.

Esta decisión provocó un enfrentamiento público con Sarah Jessica Parker (Carrie) con algunos comentarios en redes sociales que dejaron claro que las diferencias entre las actrices parecían irreconciliables, razón por la cual la actriz no fue contactada cuando Michael Patrick King (showrunner) y Parker empezaron a desarrollar la secuela de la serie en 2021.

Kim Cattrall interpretando a Samantha Jones en 'Sexo en Nueva York'. Fotograma de la serie

En la primera temporada de And Just Like That, la primera referencia a Samantha aparece a los 45 segundos del primer episodio, cuando una conocida les pregunta dónde está "el cuarto mosquetero" del grupo y Carrie explica que se ha mudado a Londres por motivos profesionales.

Durante la entrega Carrie amplía la información y revela que por culpa de la crisis del mercado editorial, despidió a Samantha, que entonces era su publicista. Según Carrie, Samantha se lo tomó como una afrenta personal y decidió alejarse de ella hasta que, meses después, se mudó a Londres.

Samantha envió un ramo de flores cuando murió Big, por lo que Carrie le envió varios mensajes para intentar retomar el contacto. En el final de la primera temporada la publicista contestó por primera vez y aceptó reunirse con Carrie cuando coincidieran alguna vez en Londres o Nueva York.

Casey Bloys, presidente y CEO de HBO, se acercó directamente a Cattrall el pasado invierno para proponerle el regreso. Su propuesta fue convincente y Cattrall aparecerá interpretando un cameo en el final de esta segunda temporada, una escena corta en la que, al parecer, no coincidirá en pantalla con sus compañeras de reparto de la serie original.

El final de la segunda temporada de And Just Like That... estará disponible en HBO Max el jueves 24 de agosto.

Sigue los temas que te interesan