HBO Max estrenará en enero una serie documental sobre el mediático Caso Arny en la Sevilla de los 90

El 20 de enero se estrena en HBO Max Arny. Historia de una infamia, docuserie de tres capítulos en la que se indaga en la investigación sobre la trama de corrupción de menores en un "pub" de ambiente gay de Sevilla en 1996, la cual causó un gran revuelo mediático porque entre los imputados se encontraban personalidades famosas como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara".

La docuserie aborda la investigación que fue llevada a cabo en gran parte bajo secreto de sumario para proteger la identidad de los 55 menores que acusan a los inculpados, y en la que durante meses se fueron sumando nombres de acusados a una larga lista que produjo una auténtica caza de brujas.

"El impacto del caso hace que los medios se vuelquen con la noticia y se produzca un juicio paralelo en la sociedad", añade la nota, en la que se detalla que tras la celebración del juicio "32 de los 49 imputados fueron absueltos por la justicia y declarados inocentes", entre ellos el exjuez Manuel Rico Lara, Cadaval, Vázquez y Gurruchaga.

[Arny, 25 años del caso en el que ardieron famosos gays inocentes: “Solo quiero olvidar”, dice el dueño]

¿Qué intereses había en involucrar a estas personas en una trama tan sórdida?, ¿y quién paga el daño causado en la vida de estos “falsos culpables”? Esa es una de las preguntas que plantea esta serie documental que cuenta con los testimonios en primera persona de algunos de los investigados, como Jesús Vázquez, quien admite que su mundo se convirtió "en una pesadilla". También participan algunos de los abogados que trabajaron en el caso, como Francisco Baena Bocanegra, y periodistas que cubrieron la actualidad del momento.

Arny está realizada por la productora Cuarzo, que ya ha hecho otros trabajos sobre sucesos ocurridos en la capital andaluza, como la docuserie ¿Dónde está Marta?, el true crime sobre el caso Marta del Castillo, que puede verse actualmente en Netflix.

Arny. Historia de una infamia será uno de los estrenos destacados de HBO Max para el primer mes de 2023, que la plataforma empieza por todo lo alto con la llegada el día 16 de una de sus principales apuestas en la próxima temporada televisiva, la serie The Last of Us. La esperada adaptación del aclamado videojuego ha sido creada por Craig Mazin, el responsable de Chernobyl, con Pedro Pascal (The Mandalorian) como protagonista.

