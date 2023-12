Marvel despide al actor Jonathan Majors tras ser declarado culpable en un juicio por agresión y acoso

Jonathan Majors ha sido despedido por los estudios de Disney y Marvel tras ser declarado culpable de agresión imprudente y acoso por un jurado de seis personas en el juicio que se celebró este mes en Nueva York.

El actor se enfrentaba a un total de cuatro cargos por delitos menores. Majors no fue declarado culpable de agresión intencionada en tercer grado y de acoso con agravantes en segundo grado contra su entonces novia Grace Jabbari en el incidente ocurrido a finales de marzo de este año. El veredicto se emitió tras tres días de deliberaciones y el actor podría pasar hasta un año entre rejas. La sentencia se ha fijado para el 6 de febrero.

"Las pruebas presentadas a lo largo de este juicio ilustraron un ciclo de abuso psicológico y emocional, y una escalada de patrones de coerción demasiado comunes en los muchos casos de violencia de pareja que vemos todos los días. Hoy, un jurado ha determinado que esa pauta de abuso y coacción culminó con la agresión y el acoso del Sr. Majors a su novia. Damos las gracias al jurado por su servicio y a la superviviente por contar valientemente su historia a pesar de tener que revivir su trauma en el estrado", dijo el fiscal del distrito Alvin Bragg en un comunicado.

Un representante del estudio ha confirmado a los medios la noticia sobre su decisión de desvincularse de Majors en los proyectos en marcha y futuros. El actor interpretó diferentes versiones del villano Kang el Conquistador en varias producciones del universo conectado de Marvel. Su introducción se produjo en el final de la primera temporada de Loki, luego apareció en la película Ant-Man y la Avispa: Quantumania y en la temporada 2 de Loki.

Majors también protagonizó recientemente la tercera parte de la franquicia Creed para Amazon y MGM. La agencia WME ha permanecido con el actor durante los meses transcurridos desde su detención el 25 de marzo, y su agente de toda la vida, Elan Ruspoli, declaró brevemente como testigo en su defensa en el juicio que se prolongó por dos semanas.

Poco después de su detención en marzo, Majors fue despedido por su representante 360 Entertainment y su publicista The Lede Company. El actor, que recibió una nominación al Emmy por la serie de HBO Lovecraft Country en 2021, también fue despedido de varios proyectos, entre ellos la adaptación de la novela de Walter Mosley The Man in My Basement, una campaña publicitaria para el equipo de los Texas Rangers de la MLB, así como la película biográfica de Otis Redding que el actor estaba preparando para Fifth Season.

Majors obtuvo muy buenas críticas por la película estrenada en Sundance Magazine Dreams, en la que interpretaba a un culturista aficionado con problemas. Searchlight se hizo con los derechos de distribución para estrenarla en cines el 8 de diciembre y presentarla en la temporada de premios, pero el sello, propiedad de Disney, la retiró de la cartelera en octubre. Por ahora no hay noticias de estreno ni en salas ni en streaming.

Jonathan Majors es Kang el Conquistador en el Universo Cinematográfico de Marvel. Disney

Kang el Conquistador estaba diseñado para ser el gran villano de las Fases 5 y 6 del UCM y tenía planeada una película de la que sería el protagonista, Avengers: La Dinastía Kang, prevista para el 1 de mayo de 2026. Recientemente, su director, Destin Daniel Cretton (Shang Chi), abandonó el proyecto para trabajar en otros proyectos de Marvel.

Por ahora, se desconoce si Marvel conservará al personaje y lo reemplazará por otro actor en su calendario de estrenos o si tomará otra decisión más radical.

