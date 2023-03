Disney+ cancela 'Willow' tras su primera temporada y la deja sin final

Aunque el plan inicial era narrar una historia emocionante y de aventuras en tres temporadas, Disney+ ha decidido no seguir adelante con Willow, cancelando la serie tras su primera entrega.

La noticia llega dos meses después de que se estrenase la ficción en la plataforma, una serie original que se basaba en la película de fantasía de 1988 dirigida por Ron Howard y que servía como secuela de la clásica película de magia y fantasía.

Willow se sitúa años después de la línea temporal creada por George Lucas. La reina Sorsha (Joanne Whalley) protege el reino y prepara a sus hijos para su futuro. Entre ellas está Kit Tanthalos (Ruby Cruz), la princesa de Tir Asleen, que está comprometida y debe casarse con el Príncipe Graydon (Tony Revolori) de Galldoorn para unir los dos reinos.

[Así es 'Fleishman está en apuros', la estimulante vuelta de Claire Danes tras 'Homeland']

Sin embargo, se entera un poco tarde y no está de acuerdo con la unión, porque la protagonista ya tiene otros planes: quiere explorar el territorio más allá del reino y viajar por el mundo con su amiga Jade (Erin Kellyman). Por otro lado, está Arik, su hermano, que acaba de ser secuestrado en medio de su propia boda.

También es importante Boorman (Chadha-Patel), un ladrón y espadachín que se une a la búsqueda a cambio de la libertad y que perdonen sus crímenes, y un personaje que recuerda al carisma que aportó Val Kilmer -y que no participa en la serie-.

'Willow'

Aunque no tuvo el impacto cultural del largometraje original, la serie fue bien recibida por la crítica, alcanzando un 83 % en el portal Rotten Tomatoes. Y aunque no continúe, Willow sigue siendo una marca importante de Lucasfilm y no se cierran las puertas a regresar a este universo en el futuro.

La noticia llega en un momento crucial para Lucasfilm, que recientemente ha estado revaluando su lista de próximas películas y pensando cuál será la siguiente en la franquicia Star Wars, después del éxito de historias como The Mandalorian o Andor, entre otros.

[Vuelve 'The Bear': la exitosa serie muestra el adelanto de su temporada 2 y anuncia la fecha de estreno]

La cancelación también se ha producido en un momento clave para Disney, que recientemente ha intentado restringir el gasto en contenido para la plataforma y buscando así una mayor rentabilidad tras las pérdidas que ha cosechado en los últimos meses.

Estaba protagonizada por Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel y Tony Revolori junto a Warwick Davis, que repitió su papel principal como Willow Ufgood.

[Los oscarizados protagonistas de 'Todo a la vez en todas partes' juntos en una serie de Disney+]

Jonathan Kasdan (Han Solo: Una historia de Star Wars) escribió el piloto y fue el showrunner junto a Wendy Mericle, Howard y el guionista Bob Dolman. Kathleen Kennedy y Michelle Rejwan ejercían como productoras ejecutivas.

Contra el plan inicial

Los creadores de Willow tenían pensado desarrollar la historia en tres tandas de episodios y aunque no ha podido ser, con apenas una temporada supieron aportarle una mayor frescura al recuerdo del clásico, con una serie capaz de llegar a todo tipo de públicos, aunque no conocieran la película.

Nos quedaremos sin saber de qué manera termina la historia, perosí que quedó claro cuál era el potencial de la serie, que logró recurrir a la nostalgia cuando tocaba e innovar con otros personajes que también conquistaron al público, igual que hicieron sus predecesores.

Sigue los temas que te interesan