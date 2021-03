Crítica: 'Nevenka' (Netflix) es un retrato de una pionera del "no es no" y espejo para mirar nuestra sociedad

El 26 de marzo de 2001, Nevenka Fernández presentó su dimisión como concejala del PP de Ponferrada en una rueda de prensa. 20 años después, en el documental que ha estrenado Netflix, Nevenka lee aquel mismo comunicado. Ahora tiene 45 años, pero el efecto que le produce leer en voz alta sus propias palabras dejan al descubierto que las heridas emocionales siguen estando abiertas.

En el primer episodio (el único al que ha tenido acceso la prensa) de esta serie documental dirigida por Maribel Sánchez-Maroto y producida por Newtral se mezclan los testimonios de Nevenka Fernández y figuras políticas como Charo Velasco, exportavoz socialista del Ayuntamiento de Ponferrada o Menchu Monteira, responsable de la Asociación de Mujeres de El Bierzo. Con sus voces se reconstruyen los inicios de la truncada carrera política de Fernández y también el clima social de aquella época, el cual, puede resumirse con la frase de una vecina que se manifestaba a favor de su alcalde: "A mí nadie me acosa si no me dejo".

Puede que a muchos esa sola frase nos resulte indignante, pero por mucho que la sociedad haya avanzado en la concienciación sobre el machismo, el acoso sexual y la violencia de género, no debemos olvidar que hasta hace muy poco había quien se manifestaba públicamente para defender a los ahora condenados por el caso de La Manada. Si hoy el machismo y la misoginia siguen estando interiorizados hasta en los que estamos en proceso de deconstrucción, imaginad cómo era la sociedad en aquel momento.

Tráiler - 'Nevenka' - Netflix

Imaginad cómo recibió la sociedad el testimonio y la denuncia de Nevenka Fernández, una concejala de 26 años, cuando acusó a su jefe, el alcalde, por acoso después de reconocer que había mantenido una relación romántica con él. No es solo que hace 20 años no hubiera un movimiento como el #MeToo ni acciones en redes sociales como #Yosítecreo, es que hace 20 años nadie hablaba de acoso sexual, mucho menos en el entorno laboral.

En los tres episodios de esta serie documental, Netflix reconstruye el llamado Caso Nevenka -porque como el Escándalo Monica Lewinski, siempre se les conoce por el nombre de las mujeres implicadas y no el de los perpetradores- en primera persona, dándole la voz que muchos le arrebataron, para que todos nos miremos en el espejo de aquel momento y comprendamos que el infierno personal del que habla no acabó con una sentencia.

El tiempo pone las cosas en su lugar y, desde luego, eso es lo que ha hecho con Nevenka Fernández, a quien después de dos décadas autoexiliada, hoy se le conoce como pionera del "No es no". Hoy se habla de su persona en términos de su valentía, pero el precio que tuvo que pagar fue incalculable desde que se presentó en aquella, hoy histórica, rueda de prensa y dijo: "Tengo 26 años y tengo dignidad".

