Este otro famoso actor estuvo a punto de ser Batman en la trilogía de Christopher Nolan antes que Christian Bale

David S. Goyer, uno de los arquitectos y guionistas detrás de la trilogía de El caballero oscuro de Christopher Nolan, ha revelado que Christian Bale no fue la única opción que se barajó para interpretar al superhéroe. De hecho, el propio guionista ha desvelado que él mismo quiso que Jake Gyllenhaal diera vida al protagonista en Batman Begins (2005), antes de que le dieran el papel a Bale.

Goyer participó en uno de los últimos episodios del pódcast Happy Sad Confused, y fue ahí donde habló sobre uno de los proyectos más rumoreados de la franquicia Star Wars, y donde también adelantó que no se contempla una cuarta película de Batman dirigida por Nolan.

"No creo que eso vaya a suceder nunca. Y tampoco me gustaría hacer otro proyecto de Batman", dijo Goyer cuando se le preguntó sobre el tema, coincidiendo con el propio Nolan, que ya respondió que "no" cuando se hizo referencia al posible regreso de Christian Bale como Batman.

['Balada de pájaros cantores y serpientes' tiene nuevo tráiler con Rachel Zegler luchando en la arena]

El pasado verano, el actor dijo que estaría dispuesto a ponerse el traje de nuevo, con la condición de que fuera Nolan quien estuviera al frente del proyecto. “Tenía un pacto con Chris Nolan”, dijo Bale en ese momento.

"Dijimos: 'Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacerlo. Y luego vámonos. No nos demoremos demasiado'. En mi opinión, significaría algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: '"¿Sabes qué? Tengo otra historia que contar'. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro".

[Chris Evans no descarta volver como el Capitán América, pero advierte: "No sucederá pronto"]

Jake Gyllenhaal como Batman Jake Gyllenhaal en una imagen de archivo. Después de negar rotundamente que vaya a haber una cuarta entrega de Batman, en otra parte de su entrevista, Goyer dijo: “Charlamos sobre todo tipo de cosas. Hubo varias personas que se hicieron pruebas de detección y yo abogué por Gyllenhaal”, aunque también dejó claro que "Bale es increíble". Además recordó que el director de Warner Bros. le pidió personalmente que pusiera a Enigma en “El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) y también que lo interpretara Leonardo DiCaprio, tomando el relevo de Jim Carrey en Batman Forever (1995). [La historia detrás de 'I'm Just Ken', el número musical más icónico de 'Barbie' que ha reventado Spotify]

"Después de El caballero oscuro, el director de Warner Bros. en el estreno dijo: 'Tienes que hacer a Enigma. Y tener a Leo como Enigma. Tienes que decirle a Chris, Leo como Enigma'. Y esa no es la forma que tenemos de trabajar", expresó.

Goyer dijo que Nolan y él nunca eligieron a los villanos primero. En lugar de eso, primero tratarían de descifrar la historia de Batman para cada película y elegirían al villano correspondiente que coincidiera con esa historia.

Sigue los temas que te interesan