Woody Allen abre la puerta a seguir dirigiendo: “Tengo una muy buena idea para una película en Nueva York”

Woody Allen planea retirarse, pero como cualquier otro artista, sigue teniendo ideas en la libreta. Lo único que necesita es un golpe de suerte y la financiación para comenzar el rodaje.

Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia para el estreno mundial del thriller romántico Golpe de suerte, el largometraje número 50 de su carrera, el cineasta neoyorquino ha visitado Barcelona para promocionarla. Y también para hacer retrospectiva y mirar al futuro, pensando qué ocurrirá tras el estreno de la que podría ser su última película.

La cinta rodada en Francia tuvo en Venecia su presentación, una muestra de apoyo del festival italiano, después de que las controversias de la vida familiar del director hayan limitado la financiación y el estreno en salas de sus últimas producciones en Estados Unidos.

El propio Allen explicó durante la Mostra, en una entrevista concedida a Variety, que levantar cada nuevo proyecto en los últimos años significa un gran esfuerzo para conseguir financiación y, a sus 87 años, no está seguro de querer seguir haciendo ese tipo de trabajo.

Sin embargo, en su visita a Barcelona para promocionar Golpe de suerte, el director ha desvelado que, aunque cada vez le cueste más, sigue teniendo ideas para más películas. Así lo ha confirmado a SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL.

Aunque el propio Woody Allen reconoce que el número 50 es un buen número para despedirse, aún se resiste a abandonar su vida tras las cámaras y ha confesado que tiene una gran idea para continuar, si tiene la oportunidad.

"Tengo ideas, no el guion. No puedo contaros cuáles son, pero sí que tengo algunas buenas ideas para películas", adelanta. "Tengo una muy buena idea para una película en Nueva York, por ejemplo. Tengo una muy buena idea. Sería una película interesante, pero alguien tiene que venir ofreciendo el dinero para ella".

"A veces, lo que sucede es que un país me da el dinero si hago la película en ese país. Me llaman y me dicen 'Si haces la película en Francia, la pagamos', 'Si haces la película en España, la pagamos'. Es algo muy tentador, porque de repente, tienes el dinero", ha confesado.

"Esta historia en particular sucede en Nueva York". "Es una de las mejores ideas que he tenido nunca. Pero tengo otras ideas también. Hay algunas ideas que sólo puedes hacerlas en algunas ciudades. Pero hay otras ideas que se pueden trasladar muy fácilmente. Podía haber hecho Golpe de suerte en Nueva York, pero fue fácil trasladarlo a París. Y ha sido divertido hacerlo allí", ha reconocido el cineasta, que podría prorrogar su jubilación a sus 87 años una película más.

'Golpe de suerte'

Woody Allen es un confeso admirador del cine francés. Siempre le han fascinado Truffaut y Godard, Chabrol, Renais y Renoir, por lo que para su película número 50 se rodeó de actores franceses y rodó en París, "decidí hacerme un regalo y darme un capricho", dice.

En Golpe de suerte, Fanny (Lou de Laâge) y Jean (Melvil Poupaud) parecen el matrimonio ideal: ambos tienen éxito profesional, viven en un magnífico apartamento en un exclusivo barrio de París y parecen estar tan enamorados como el primer día. Pero cuando Fanny se topa accidentalmente con Alain, un excompañero de instituto, se queda sorprendida. Pronto se vuelven a ver y se acercan cada vez más...

