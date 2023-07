El actor del personaje más odiado de 'Star Wars' confiesa que pensó en suicidarse por el acoso de los fans

Ahmed Best, el actor que interpretó a Jar Jar Binks en la saga Star Wars, ha revelado cuál fue el precio que se vio obligado a pagar por dar vida al personaje en La amenaza fantasma.

Hasta que fue seleccionado por el equipo de casting, el intérprete trabajaba en un grupo de danza y siempre quiso formar parte del universo creado por George Lucas, por lo que sintió un gran entusiasmo cuando finalmente llegó la oportunidad.

Sin embargo, Best también recuerda el enfado de los fans y cómo la ira que sentían hacia su personaje también acabó convertida en ataques hacia su persona. Así lo cuenta al periódico Guardian en una entrevista reciente, donde también confiesa que los ataques que sufrió le llevaron a una profunda depresión e incluso a tener pensamientos suicidas.

Best dijo que llegó a pensar: "Os lo enseñaré a todos. Os enseñaré lo que me estáis haciendo. Y cuando me haya ido, entonces sentiréis exactamente por lo que tuve que pasar".

El actor también habló en el pódcast The Redemption of Jar Jar Binks sobre el entusiasmo inicial que sintió cuando le dieron el papel. "Yo era un gran fan de Star Wars cuando era niño", recuerda Best. "No era consciente de lo que estaba pasando. Pensé que era una broma".

Jar Jar Binks en Star Wars.

También dijo que la reacción violenta comenzó antes de que se estrenara la película y que esta continuó en varias páginas web, en las que se dedicaban a criticar a su personaje. Se llegó a filtrar su número de teléfono y cuando esto pasó, comenzó a recibir amenazas de muerte y tuvo muchos problemas para salir de su casa.

Pero lo peor estaba por llegar, porque incluso llegaron a acusarle de que su personaje se burlaba de los estereotipos raciales, incluso a pesar de que tanto él como los productores lo negasen en todo momento.

Ahmed Best en 'The Mandalorian'.

"Fue terrible. Fue el peor momento y lo peor por lo que he pasado en mi vida", dijo Best, en referencia a lo que ocurrió tras el estreno de la película.

Aunque Jar Jar Binks quedó al margen en las películas posteriores de Star Wars, Best ha seguido vinculado a la franquicia. Su última intervención fue como el Jedi Kelleran Beq en la serie The Mandalorian.

Lo nuevo de 'Star Wars'

El próximo gran estreno que prepara Disney+ y que traerá de vuelta el universo creado por George Lucas será la serie Ahsoka, que llega a la plataforma el 23 de agosto. En ella, Rosario Dawson interpreta al icónico personaje Ahsoka Tano en carne y hueso, ya que su origen estuvo en la película de animación de 2008 Star Wars: The Clone Wars. Hasta ahora la hemos podido ver en la temporada 2 de The Mandalorian y posteriormente en la serie El libro de Boba Fett.

Según la sinopsis oficial, "Después de la caída del Imperio, Star Wars: Ahsoka sigue a la excaballera Jedi Ahsoka Tano mientras investiga una amenaza emergente en una galaxia vulnerable"

