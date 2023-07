Tom Cruise quiere seguir haciendo películas de 'Misión: Imposible' hasta que cumpla 80 "como Harrison Ford"

Habrá Ethan Hunt para rato. Tom Cruise no tiene intención de dejar de hacer acrobacias para la franquicia Misión: Imposible y su intención es seguir haciendo películas hasta que cumpla 80 años, como Harrison Ford con Indiana Jones.

"Harrison Ford es una leyenda", dijo el actor al The Sydney Morning Herald durante una entrevista promocional, "espero seguir actuando; me quedan 20 años para alcanzarle. Espero seguir haciendo películas de Misión: Imposible hasta que tenga su edad".

Ford, que acaba de estrenar Indiana Jones y el dial del destino, no tiene planes de dejar la actuación por el momento. "No me va bien cuando no tengo trabajo. Me encanta trabajar. Me encanta sentirme útil. Es mi pasión. Quiero ser útil...", dijo en una entrevista con Chris Wallace de la CNN.

[Hollywood, tenemos un problema: ni 'Indiana Jones' consigue convertirse en el Santo Grial de la taquilla]

Cuando Wallace le preguntó qué era lo que más le gustaba de la interpretación, la estrella respondió: "La gente con la que trabajas. La intensidad y la intimidad de la colaboración... es la ambición combinada, forjada de algún modo a partir de palabras en una página. No planeo lo que quiero hacer en una escena y no me siento obligado a hacer nada, pero me afectan de forma natural las cosas en las que trabajo".

El actor está trabajando actualmente en series como 1923 o Terapia sin filtro, pero ha puesto fin a su etapa en esta franquicia, pues la quinta entrega es la última del personaje. La película se estrenó en los cines pocas semanas antes de que el Ford cumpliera 81 años y Tom Cruise espera tener la misma longevidad interpretando a Ethan Hunt en la franquicia de Paramount.

Tom Cruise promocionando las salas de cine

Cruise también habló sobre las fotos virales en las que se le ve con entradas de cine para los grandes estrenos del verano Barbie y Oppenheimer. "Quiero ver las dos. Las veré el fin de semana del estreno", añadió. "El viernes veré Oppenheimer y luego Barbie el sábado".

"Crecí viendo películas en la gran pantalla", dijo Cruise. "Así es como yo las hago, y me gusta esa experiencia; es envolvente, y tener eso como comunidad y como industria es importante. Sigo yendo al cine".

Durante las más de dos décadas de historia de la franquicia, Misión Imposible ha recaudado entre sus 6 entregas más de 3.500 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose así en una de las sagas de acción más taquilleras de la historia del cine.

Su sexta parte, Misión: Imposible: Fall0ut, es la más taquillera de todas hasta la fecha, con una recaudación global de más de 800 millones de dólares en todo el mundo. Misión: Imposible - Sentencia mortal parte 1 se estrena el 12 de julio en cines.

Sigue los temas que te interesan