Harrison Ford no volverá a interpretar a Indiana Jones: el actor confirma su adiós al personaje tras cinco décadas

Harrison Ford ha confirmado que Indiana Jones y el dial del destino, la próxima película de la saga que se estrenará el 30 de junio, será la última vez que le veamos interpretando al más famoso arqueólogo de la historia del cine. También ha descartado su posible aparición en la serie de televisión sobre el personaje de Disney+.

"Esta es la película final de la saga, y esta es la última vez que interpretaré al personaje", declaró Ford en una entrevista con la revista Total Film sobre cómo su larga carrera a lo largo de cinco décadas interpretando Indiana Jones ha llegado a su fin definitivo. "Anticipo que será la última vez que aparezca en una película".

El actor también añadió que está al tanto del proyecto de serie de televisión sobre Indiana Jones que está desarrollando Disney+ pero que "no me involucraré, si llega a buen término".

[“Le di una carrera a Harrison Ford”: Al Pacino cuenta por qué rechazó ser Han Solo en ‘Star Wars’]

La última aventura de Indiana Jones

Según ha confirmado el propio Harrison Ford, la película Indiana Jones y el dial del destino marcará la última aparición del actor como uno de los personajes más famosos de la historia del cine.

La secuela se ambientará en 1960, con Indi enfrentándose una vez más -y por última- a los nazis. Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen y Boyd Holbrook coprotagonizan la película hará su preestreno mundial en el Festival de Cine de Cannes en mayo, antes de su estreno internacional en cines el 30 de junio.

Qué sabemos de la serie de 'Indiana Jones'

Variety dio a conocer el pasado mes de noviembre que Disney estaba intentando desarrollar una serie de televisión ambientanda en el universo de Indiana Jones para estrenarla en Disney+, la plataforma de streaming de la compañía, con la que seguir expandiendo la franquicia sobre el mítico arqueólogo y aventurero.

Según pudieron confirmar, Disney y Lucasfilm habían planteado la opción de una serie en varias reuniones con guionistas, y todavía andaban buscando al guionista idóneo para que asumiera el reto, por lo que no había más detalles sobre la trama u otros aspectos.

['Outlander': Cuándo se estrena la temporada 7 y dónde podremos ver el esperado regreso de la serie]

Una de las mayores incógnitas que hay sobre la futura serie es si será una continuación de Indiana Jones 5, una precuela o un spin-off.

Lo que sí está claro es que no contará con la participación de Harrison Ford, quien ha descartado tener presencia en la serie si es que llegamos a verla. Precisamente, el actor ha estrenado hace unos meses su primera serie de televisión, la comedia Shrinking en Apple TV+, que está renovada para una segunda temporada.

'Indiana Jones' en televisión

Si el proyecto de Disney+ sigue adelante, no será la primera serie sobre Indiana Jones que veríamos en televisión. ABC emitió entre 1992 y 1993 Las aventuras del joven Indiana Jones (The Young Indiana Jones Chronicles), que tuvo dos temporadas, 28 capítulos y cuatro especiales para The Family Channel (ahora Freeform) entre 1994 y 1996.

Harrison Ford hizo un cameo en un episodio, el quinto de la segunda temporada, titulado Young Indiana Jones and the Mystery of the Blues, interpretando a un Indiana Jones de 50 años.

La serie se centraba en los primeros años del personaje, con Sean Patrick Flanery y Corey Carrier encarándolo en diferentes momentos de su vida. George Hall interpretó a un anciano Jones.

Sigue los temas que te interesan