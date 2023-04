Ben Affleck no quiso que Michael Jordan apareciese en 'AIR': estas fueron sus razones

El pasado 5 de abril se estrenó finalmente AIR, la nueva película de Ben Affleck junto a Matt Damon sobre la histórica colaboración entre Nike y Michael Jordan, uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos.

Sin embargo, incluso aunque el jugador de baloncesto sea uno de los protagonistas del relato, finalmente, Ben Affleck tomó la decisión de que no apareciese en pantalla y apenas se le ve en algunas imágenes de archivo y portadas de revistas reales.

En una de las entrevistas previas al estreno del largometraje, su director -que también coprotagoniza la película- contó en el podcast Inside Total Film cómo supieron que no iban a incluir a Michael Jordan como uno de los personajes.

"Es cierto que hicimos una especie de fábula más que cualquier otra cosa, porque en realidad se trata de un personaje que nunca aparece en la película, Michael Jordan", explicaba Ben Affleck.

"Siento que él es demasiado icónico, reconocible y especial, y que inmediatamente sabrías que todo era una mentira si tratara de decirte que alguien más era Michael Jordan", continuó, refiriéndose a la posibilidad de que un actor le interpretase.

Ben Affleck en 'AIR'.

"Lo que me encanta es que en realidad [la película] trata de la persona que siento que lo guio y que sirve para representar a mujeres como ella en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos, que están en esa posición, y cuán importantes son", añadió.

En otra de sus declaraciones, Affleck reveló: "nunca lo planeé, porque nunca pensé ni por un segundo: 'Oye, Michael es tan magnífico, tan famoso... Toda la razón por la que representa y significa en términos de grandeza y excelencia, es porque es tan enigmático y majestuoso e identificable al instante, por su porte y su comportamiento y lo que le hemos visto hacer'".

Según el director y actor, "la única forma segura de arruinar la película y hacer que la audiencia entienda que todo es un fraude es señalar con la cámara a cualquiera que no sea Michael Jordan y decir: '¡Oye, ese es Michael Jordan!'".

También expresó que, con un poder estelar y tan reconocible como el suyo, el público identificaría de inmediato cualquier representación como una "imitación", por lo que la única persona capaz de interpretar a Jordan sería él mismo. "La única persona que podría interpretar a Michael Jordan, es demasiado mayor ahora mismo para interpretar a Michael Jordan", justificó.

Tuvo un papel tras las cámaras

Aunque el deportista no aparezca en la película, Affleck desveló que sí que se implicó en ella y tuvo un papel clave tras las cámaras. Según dijo en una entrevista del director con The Hollywood Reporter, Affleck expresó que Jordan "fue quien me habló sobre [el ejecutivo de Nike] Howard White, que no estaba en el guion original".

También desveló que el jugador le habló sobre su madre, algo que "no estaba realmente en el guion" y según Variety, fue el propio deportista el que insistió en que Viola Davis interpretara a su madre, Deloris, en la película.

Matt Damon en una escena de 'AIR'.

En esa misma entrevista, Ben Affleck explicó la decisión plenamente consciente de que no apareciera en la película. "Cuando te conviertes en mucho más que un héroe, un atleta o incluso un icono, comienzas a ser una idea para las personas. Los tocas de alguna manera y comienzas a representar esperanza, excelencia y grandeza. Eres único", comenzó a decir.

"De ninguna manera iba a pedirle al público que creyera que alguien que no era Michael Jordan era Michael Jordan. Fue una elección deliberada. Pensé que era demasiado majestuoso para que alguien lo imitara. Jordan es demasiado grande", continuó.

"Dije, 'Mike, no voy a hacer la película si no estás de acuerdo con algo al respecto. Simplemente no voy a hacerlo. Solo quiero saber qué es importante para ti'. Estaba muy claro", concluyó, insistiendo en lo importante que era para él que Michael estuviera satisfecho y feliz con la historia.

Una decisión acertada

Puede parecer extraño que Michael Jordan no aparezca en una película que habla sobre una parte de su vida, pero lo que podría ser un atrevimiento por parte de su director ha terminado siendo una decisión creativa que funciona y encaja con el propósito de la historia.

La película se centra en el lado comercial de Nike y en el acuerdo al que llega con los padres del jugador y el hecho que incluirle podría haberle convertido en el foco de la narración, alterando por completo el viaje que querían plantear el director y el guionista de la película Alex Convery.

Al dejarlo fuera de la película, AIR enfatiza el mensaje que quiere transmitir y también refuerza el legado del deportista y su estatus, manteniendo el aura de misticismo de una figura histórica y emblemática. La ausencia de Michael Jordan deja claras las palabras de Ben Affleck: que nadie sería capaz de imitarle porque es imposible.

