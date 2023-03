Jonathan Majors, la nueva estrella de Hollywood, es detenido por agredir presuntamente a una mujer

Jonathan Majors fue arrestado el pasado sábado 25 de marzo en la ciudad de Nueva York por agredir presuntamente a una mujer. Los cargos de los que se le acusan incluyen acoso y estrangulación.

El actor de Creed III y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía responde al comunicado oficial del incidente, que dice: "Una investigación determinó que un hombre de 33 años estuvo involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años".

En este mismo mensaje del Comisionado Adjunto de Información Pública se lee que "la víctima informó a la policía de que fue agredida" y que "los oficiales arrestaron al hombre sin incidentes. La víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condiciones estables".

Majors es uno de los actores más conocidos de la industria actualmente. Sus apariciones más recientes en pantalla incluyen Creed III y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, siendo este segundo largometraje una de sus primeras incursiones en el universo Marvel, que tiene preparados más proyectos para él -como la próxima Avengers: The Kang Dynasty, que se estrenará el 2 de mayo de 2025-.

Este mismo año estrena en cines Magazine Dreams, un largometraje que pasó por el Festival de Sundance. En él se sigue a Killian Maddox, un culturista aficionado que lucha por encontrar una conexión humana cuando se adentra en el mundo de las celebridades y la violencia.

Jonathan Majors en ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’

Pruebas a su favor

Justo después de que se informase del suceso, un representante de Majors expresó en un comunicado: "No ha hecho nada malo. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto". Además, su abogado se ha pronunciado también, afirmando que el actor es inocente y tiene pruebas que justifican su inocencia.

"Jonathan Majors es completamente inocente y probablemente sea víctima de un altercado con una mujer a la que conoce", decía la abogada Priya Chaudhry a Deadline en un comunicado. "Estamos reuniendo y presentando pruebas al fiscal del distrito con la expectativa de que todos los cargos se retiren de manera inminente".

Chaudhry también dijo que la "evidencia incluye imágenes de video del vehículo donde ocurrió este episodio, el testimonio del conductor y otros que vieron y escucharon lo que sucedió, y lo más importante, dos declaraciones escritas de la mujer que se retracta de estas acusaciones".

"Todas las evidencias demuestran que el Sr. Majors es completamente inocente y no la agredió en absoluto", agregaba la abogada. "Lamentablemente, este incidente se ha dado porque esta mujer estaba pasando por una crisis emocional, y por ello ayer fue llevada a un hospital. La policía de Nueva York está obligada a realizar un arresto en estas situaciones, y esta es la única razón por la que el Sr. Majors fue arrestado. Esperamos que estos cargos se retiren pronto".

Primeras consecuencias

El ejército de Estados Unidos también ha suspendido la nueva campaña publicitaria multimillonaria que tenía con Majors tras su arresto. Era el narrador de anuncios como el titulado Be All You Can Be. El anuncio estaba programado para la cobertura del torneo de baloncesto universitario masculino de la NCAA de este año.

"El Ejército de Estados Unidos está al tanto del arresto de Jonathan Majors y estamos profundamente preocupados por las acusaciones en torno a ello", dijo Laura DeFrancisco, portavoz de la Oficina de Marketing Empresarial del Ejército, que también supervisa el anuncio.

Fotograma del anuncio 'Be All You Can Be'.

"Si bien el Sr. Majors es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, la prudencia dicta que retiremos nuestros anuncios hasta que se complete la investigación de estas acusaciones", agregó.

