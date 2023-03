Christina Ricci confiesa que sufrió amenazas tras negarse a rodar una escena de sexo

Christina Ricci ha confesado que cuando era más joven, llegaron a amenazarla con tomar acciones legales por negarse a rodar una escena de sexo de una forma determinada. La que interpretó a Miércoles en La familia Addams (1991) acudió el pasado miércoles al programa The View, donde también habló de lo que ha supuesto para ella ser actriz desde que era pequeña.

Ricci, que también protagoniza la exitosa Yellowjackets, comenzó a participar en proyectos audiovisuales a una edad muy temprana, dando el salto para convertirse en estrella con títulos como Casper (1995) y su icónica interpretación de Miércoles Addams.

Cuando la presentadora Sara Haines le preguntó cuánto ha cambiado el panorama para las actrices y cuán diferente es para ellas ahora, Ricci observó que se ha dado un gran paso hacia adelante y que ahora hay una mayor autonomía y un mayor control corporal en pantalla.

['Yellowjackets', la serie de moda es un cóctel retorcido y muy adictivo, perfecto para ver en maratón]

"Es realmente genial, las actrices hablamos de esto constantemente. Es genial ver que [las actrices de ahora] no necesariamente tienen que pasar por las cosas por las que tuvimos que pasar nosotras", dijo Ricci.

"Pueden decir: 'No quiero hacer esta escena de sexo' [o] 'No voy a aparecer desnuda'. Pueden establecer límites para ellas mismas que nunca se nos permitió tener a nosotras. Alguien amenazó con demandarme una vez porque no quería hacer una escena de sexo de cierta manera. Esto ha cambiado realmente y es genial verlo".

Christina Ricci en 'Yellowjackets'

Ricci no especificó de qué proyecto se trataba, o quién la amenazó exactamente con demandarla, y las presentadoras no la presionaron para obtener más información, sino que se centraron en celebrar el cambio al que se refería la actriz.

Sin embargo, si tenemos en cuenta su participación en el podcast The Rewind Podcast el año pasado, es posible relacionar este hecho con la película Black Snake Moan (2006). Ricci recordó en el programa que se aplicaron cambios en la edición con los que no estuvo de acuerdo.

[Crítica: 'Yellowjackets', secretos, canibalismo y traumas en la perturbadora serie de Movistar+]

"Hicimos la película y luego alguien se hizo cargo del estudio y decidió que necesitábamos vendérsela a los adolescentes", explicó. "Así que lo recortaron y lo hicieron parecer como pornografía y como si fuera una violación. Y eso fue un poco molesto para mí".

Ricci añadió: "Mi intención era hacer mi trabajo como mejor sé y me siento orgullosa de ello. Me encantó trabajar con Sam Jackson y me encantó trabajar con Justin Timberlake. Pero en última instancia, esa película tiene una nube negra para mí".

Muy pronto en 'Yellowjackets'

Ricci también dijo en The View que trabajar en Yellowjackets ha sido "una de las experiencias más increíbles" que ha vivido. La serie regresa con el estreno de su segunda temporada el 27 de marzo enen Movistar Plus+.

Inicialmente concebido como un proyecto de adaptación de El señor de las moscas protagonizado por chicas adolescentes, Yellowjackets dio la sorpresa a su audiencia, convirtiéndose en todo un fenómeno desde el estreno de su primer capítulo, considerada como uno de los mejores del pasado 2021.

Es una de las series más adictivas del momento y tras ser renovada oficialmente por una tercera temporada, regresa con la incorporación de Elijah Wood, Lauren Ambrose y Simone Kessell para retomar la historia del equipo de jugadoras de fútbol de un instituto, que pasaron a ser las (des) afortunadas supervivientes de un accidente de avión en la más profunda y salvaje naturaleza de Ontario.

Sigue los temas que te interesan