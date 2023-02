9 de 10

De qué va: Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Ganadora en las categorías: Actriz principal, actriz de reparto, dirección novel

Disponible en: HBO Max, Movistar Plus+ y Filmin