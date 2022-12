Edie Falco creía creía que 'Avatar' 2 se había estrenado hace años y que había sido un fracaso

Mientras algunos contaban los días para poder ver Avatar: El sentido del agua en su llegada a los cines, una de sus actrices estaba convencida de que la película ya se había estrenado hace tiempo. Edie Falco, que interpreta en la secuela a la general Ardmore, rodó sus escenas hace 4 años, le perdió la pista al proyecto y en algún momento asumió que la película de James Cameron había sido un fracaso porque no había hecho ningún ruido.

"Después de rodarla he estado ocupada con mi vida y haciendo cosas. Un día alguien mencionó Avatar, y pensé: 'Oh, supongo que salió y no le fue muy bien', porque no oí nada'. Entonces, otra persona me dijo hace poco: 'Se estrena Avatar y yo dije '¿pero aún no se había estrenado?", explicó Falco en el programa The View.

La protagonista de Los Soprano y Nurse Jackie interpreta a una general que trabaja en Pandora, un personaje que decepcionó un poco a la actriz cuando leyó el guion: "yo quería ser azul. Estaba emocionada: iba a ser azul y muy alta... No conseguí ninguna de las dos cosas. Pero sí conseguí el exoesqueleto, y fue una pasada", añadió bromeando. La actriz aún no ha visto el resultado de su trabajo en la gran pantalla.

Un actor en una situación diferente es Matt Damon, que al contrario de Falco tiene una pequeña obsesión personal con la película. En 2019, el actor reveló que antes de que Sam Worthington fuese el escogido para protagonizar Avatar, James Cameron le ofreció no solo el papel principal, sino también el 10% de los beneficios de la película.

James Cameron se refirió a este tema durante una entrevista con la BBC Radio. "Se está castigando mucho a sí mismo por esto", dijo Cameron y dirigiéndose a él de forma directa, expresó "'Matt, eres una de las estrellas de cine más grandes del mundo, supéralo'". Sobre la posibilidad de que Matt Damon aparezca en un cameo en la saga, Cameron dijo: "Debemos hacerlo, para que el mundo vuelva a estar en equilibrio. Pero él ya no recibirá el 10%", dijo entre risas.

Sobre el largo viaje para llevar Avatar: El sentido del agua a la gran pantalla, el director contó en IndieWire que el proceso de escritura comenzó en 2013, "en ese mismo período de tiempo también me dediqué al I+D y al desarrollo tecnológico para prepararnos para el futuro. Probablemente podríamos escribir un libro sobre cómo hemos resuelto todo esto, pero la clave está en tener una visión de cómo quieres que sea... Créeme, aún no habéis visto nada".

