Matt Damon se arrepiente de haber rechazado 'Avatar' y James Cameron le responde: "Supéralo"

Han pasado trece años, pero Matt Damon sigue sin pasar página. En 2019, el actor reveló que antes de que Sam Worthington fuese el escogido para protagonizar Avatar, James Cameron le ofreció no solo el papel principal, sino también el 10% de los beneficios de la película -que luego resultó ser la más taquillera de la historia-.

Damon explicó que tuvo que rechazar esta película para protagonizar El ultimátum de Bourne (2007), y lamentó no haber recibido ese 10 % de los beneficios de una de las películas más exitosas de la historia y también haber perdido una gran oportunidad de trabajar con James Cameron.

Matt Damon sigue arrepintiéndose

James Cameron y Sam Worthington en el rodaje de la secuela de 'Avatar'.

El largometraje partió con un presupuesto estimado de 237 millones de dólares y llegó a recaudar más de 2.900 millones en la taquilla mundial, de los cuales Matt Damon podría haber ganado alrededor de 270 millones. De hecho, el actor reconoce que no olvida la decisión que tomó y que le persigue hasta día de hoy.

"James Cameron me ofreció Avatar'", contó Matt Damon en la entrevista de 2019. "Y cuando me la ofreció, me dijo: 'Escucha. No necesito a nadie. No necesito un nombre para esto, un actor con un nombre conocido. Si no lo aceptas, encontraré a un actor desconocido y se lo daré a él, porque la película no te necesita. Pero si aceptas el papel, te daré el 10 por ciento'".

"Pasaré a la historia", expresó Damon posteriormente. "Nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero que yo".

La respuesta de James Cameron

Sobre este tema habló James Cameron durante una entrevista con la BBC Radio para promocionar la secuela Avatar: El sentido del agua. El director se rio de inmediato cuando se mencionó el nombre del actor.

"Se está castigando mucho a sí mismo por esto", dijo Cameron y dirigiéndose a él de forma directa, expresó "'Matt, eres una de las estrellas de cine más grandes del mundo, supéralo'". El cineasta recordó que Damon "tenía que hacer otra película de la saga Bourne" y que "no había nada que pudieran hacer al respecto, por lo que tuvo que declinar la oferta con mucho pesar".

Después, el director habló de la posibilidad de que Matt Damon aparezca en una futura secuela de Avatar, en un cameo para la saga. "Debemos hacerlo, para que el mundo vuelva a estar en equilibrio. Pero él ya no recibirá el 10%, que le den a eso", comentó entre risas.

