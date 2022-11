Disney incluye su primer personaje LGTB en 'Mundo Extraño': "Hay que reflejar el mundo tal y como es"

Disney siempre ha presumido de ser el lugar en el que los sueños pueden hacerse realidad y uno de ellos se cumplirá el viernes 25 de noviembre con el estreno en cines de Mundo Extraño, la primera película de animación de la compañía con un protagonista abiertamente homosexual.

El largometraje presenta a los Clade, una legendaria familia de exploradores que intentan recorrer una tierra inexplorada junto a un variopinto equipo, que incluye una mancha, un perro de tres patas y una multitud de criaturas hambrientas.

Está dirigida por Don Hall y el codirector y guionista Qui Nguyen, y producida por Roy Conli; y el reparto de voces incluye a Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union y Lucy Liu.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con Roy Conli, productor de la película y todo un veterano en el mundo de la animación, sobre sus años en la industria y cómo ha sido contar esta aventura que vive la familia protagonista y en la que tiene cabida la diversidad.

Muchos años al servicio de la animación

El jorobado de Notre Dame, El planeta del tesoro, Enredados, Big Hero 6... Roy Conli ha sido el productor de muchos títulos en sus 30 años al servicio de Walt Disney Animation Studios y ahora estrena Mundo Extraño, un relato de aventuras y fantasía muy familiar y divertido.

A lo largo de estos años, Roy Conli reconoce que ha vivido muchas experiencias y cree que "hacer cine es contar historias y crear mundos diferentes". Según él "creas personajes hermosos, pero luego debes cruzarte con una historia que toque a las personas tanto cómica como emocionalmente" y "cuando lo tienes, te vuelves cada vez mejor en eso".

"Es un trabajo artesanal que adoro", expresó Conli, que al pensar en lo diferentes que son cada una de las películas que ha producido, quiso destacar una característica común que comparten todas ellas.

"Siempre me han influido las historias que vi cuando era niño y todo lo que sucede en tu vida acaba reflejándose de algunua manera en el momento en el que cuentas una historia. Soy muy afortunado por haber trabajado para esto y es aquí donde me he enamorado de la memoria humana y sus recuerdos".

Haciendo historia con un personaje abiertamente gay

Shane, el protagonista de 'Mundo Extraño'.

Poco a poco, Disney está haciendo hueco a la diversidad en sus relatos y se ha animado a representar en pantalla las diferentes etnias y colectivos sexuales. También en Mundo Extraño, que por primera vez en los cien años que acaba de cumplir la compañía, incluirá un protagonista racializado y abiertamente homosexual, algo de lo que Roy Conli afirmó sentirse "orgulloso".

"Creo que una de las cosas más maravillosas de un director es que puede crear mundos geniales y diversos, porque realmente se trata de reflejar el mundo tal y como es. Cuando recorro las calles de Nueva York o Los Ángeles o Londres, veo una población diversa que quiere contar una historia. Y eso es importante", expresó el productor.

Conli recordó cómo abordaron la idea de incluir a un personaje que perteneciera a la comunidad LGTBQ+, especialmente después de la polémica que generó Lightyear. "Eso tiene que ver con los derechos de estas personas y para nosotros era importante incluir un personaje homosexual y diferentes etnias en la historia, porque en definitiva, estábamos desarrollando un mundo increíblemente diverso".

"Hablamos con la organización Glide de Los Angeles sobre la representación de las personas homosexuales en la película y se enamoraron de que la historia tuviera representación gay. En definitiva, solo es un personaje y el mundo está repleto de personas como él", argumentó.

La animación desde la infancia y para todos

Los protagonistas de 'Mundo Extraño'.

"Estas películas no son solo para niños porque también las hacemos para nosotros mismos. Nuestra esperanza es que vamos a llegar hasta los niños y también al resto del mundo. Y creo que, tanto los abuelos, los padres y los niños pueden llegar a esto y verse a sí mismos en esta historia", argumentó Roy Conli, explicando que la animación no es solo para un público infantil.

"Lo interesante de la animación no es solo llegar a muchas generaciones. La animación te permite expandir la forma en que cuentas una historia y ese elemento de fantasía que se incorpora es tan mágico que puede llegar a convertirse en un mito", concluyó.

Mundo Extraño se estrena en cines el 25 de noviembre.

