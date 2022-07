Tessa Thompson: "Me alegro de que Marvel explore la sexualidad de Valkiria de forma más explícita"

Valkiria es la nueva Rey de Arsgard en 'Thor: Love and Thunder'.

Tessa Thompson está de vuelta en el Universo Cinematográfico de Marvel después de conseguir las mejores críticas de su carrera con Claroscuro, un drama histórico de Netflix sobre el racismo en la América de los años 20. La actriz interpreta por tercera vez en Thor: Love and Thunder a Valkiria, la flamante rey de Nuevo Asgard, compañera de aventuras del héroe inmortalizado en el cine por Chris Hemsworth y uno de los primeros personajes queer en la franquicia superheroica.

“Hasta cierto punto Valkiria sigue siendo la misma que en Ragnarok”, reconoce Thompson a SERIES & MÁS. “Su gran espíritu de aventura está ahí. Sigue siendo una bromista, alguien que se emociona fácilmente y que disfruta exponiéndose al peligro”. Cuando nos reencontramos con ella, el personaje está intentando encajar su personalidad con sus nuevas funciones como Rey del Nuevo Asgard.

“Quedarse en el mismo sitio le pone un poco nerviosa y por momentos echa de menos las aventuras pasadas. Afortunadamente, los eventos de esta película le darán exactamente lo que necesitaba. De todas formas creo que Valkiria ha madurado y ya ha dejado de ser ese lobo solitario de antaño. Ahora siente una gran conexión con su gente. Son una prioridad para ella”.

Algunos espectadores reaccionaron con confusión al descubrir que Valkiria pasaba a ser la nueva Rey de Asgard tras la abdicación del heredero natural. Thompson explica por qué, sin entrar en posibles polémicas de Twitter: “Sencillamente, creo que la razón por la que la etiquetan como rey es porque Thor habría sido rey. Se suponía que él sería rey después de perder a Odin. Sin embargo, él decidió que no estaba listo para asumir ese liderazgo y cedió el puesto a su amiga Valkiria. Lo único que hicimos fue cambiar de persona, el título es el mismo: rey”.

Durante la campaña promocional de Thor: Ragnarok, Thompson contó a la prensa que Valkiria era bisexual, aunque no había nada en la primera película de Taika Waititi en el Universo Cinematográfico de Marvel que confirmara las palabras de la intérprete, queer en la vida real, aunque prefiere no poner etiquetas concretas. La confirmación de sus palabras ha llegado en Love and Thunder, en la que se confirma que la nueva Rey de Asgard está lidiando con la reciente pérdida de una amante femenina. Los hechos, sin embargo, suceden antes de que empiece la acción de la película.

“Me alegro de que la película explore la sexualidad de forma más explícita. Quiero explorar todas las facetas de Valkiria. Creo que es un personaje realmente humano, y esa es una parte de su humanidad. Estoy muy contento de que esa sexualidad sea algo tan natural como cualquier otra parte de su humanidad. Esa es la forma en que personalmente me gusta ver que se explora lo queer. La sexualidad es parte del todo de alguien, pero no es su todo, y así debemos retratarlo”, celebra la actriz.

Tessa Thompson coincide por primera vez en la saga 'Thor' con su amiga Natalie Portman.

Thompson se reúne con una vieja amiga en Love and Thunder. “Me encantó volver a coincidir con Natalie en un contexto profesional. Hace unos años hicimos una película llamada Aniquilación y nos hicimos amigos. A veces cuando haces películas consigues hacerte amiga de tus compañeros, pero no es algo tan habitual. Disfruté mucho repitiendo con Natalie. Hemos vuelto a disfrutar mucho juntas y aprovechamos mucho el rodaje en Australia.

A sus 38 años, la estadounidense no había coincidido nunca en un set con Russell Crowe y Christian Bale, los flamantes fichajes de la cuarta aventura en solitario del dios nórdico. “Aportaron una energía muy distinta a la película. Me gustó verlos trabajar en directo y ser testigo de sus métodos de trabajo. Son grandes actores y también aprovechamos los ratos muertos en el rodaje”.

La actriz ríe cuando le preguntamos si le gustaría protagonizar un spin-off de Valkiria en Disney+, una plataforma que desde su estreno con Bruja Escarlata y Visión ha continuado explorando las historias de otros personajes más secundarios en el Universo Cinematográfico de Marvel. “La verdad es que no había pensado en eso. Me encanta interpretar a Valkiria y estoy emocionada cuando surge una nueva oportunidad de interpretarla”.

“Casi todo lo que he hecho en Marvel ha sido con Taika y nos lo hemos pasado genial, pero ahora mismo hay un montón de gente interesante trabajando en nuevas historias”, destaca Thompson. Una muy buena amiga mía, Nina da Costa, ha dirigido The Marvels, la secuela de Capitana Marvel. Además del increíble talento que ya ha trabajado en estas películas y series, hay toda una generación de directores que llegarán al UCM. Estoy segura de que sería muy interesante trabajar con ellos. Estoy abierta a lo que pueda surgir”.

