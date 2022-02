Premios Oscar 2022: Nuestras apuestas para las nominaciones en las categorías principales.

Ha llegado el momento. Los casi 10.000 miembros que forman parte de la Academia de las Artes y las Ciencias de Hollywood ya han emitido sus votos para escoger las finalistas en la 94.ª edición de los Oscar. Lo han hecho de forma masiva, según informaba Dawn Hudson. La expresidenta y actual CEO de la Academia ha celebrado en un comunicado “la mayor participación vista en los 94 años de historia de los premios”, llegando a recibir votos de hasta 82 países distintos. Ahora la gran pregunta es qué películas, directores y actores, entre otros gremios de Hollywood, serán los afortunados que sean nombrados en el anuncio de las nominaciones del próximo martes 8 de febrero.

Después de presentar en SERIES & MÁS durante las últimas semanas a los favoritos en las categorías de mejor película, dirección, actor, actriz, actor secundario, actriz secundaria y película internacional, ha llegado la hora de mojarse. Estas son nuestras apuestas para las categorías principales en las Oscar que reconocerán lo mejor del cine de 2021.

Mejor Película

'Dune' es la favorita para liderar las nominaciones del próximo martes.

Por primera vez en más de una década, la categoría de mejor película volverá a tener 10 nominados. Con las estadísticas en la mano, las cinco nominadas en el Sindicato de Directores tienen su candidatura asegurada (Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres es la única excepción en la última década). Es decir, Belfast, El poder del perro, West Side Story, Dune y Licorice Pizza ocuparían las cinco primeras plazas.

El buen resultado de No mires arriba en los Bafta y los precedentes de La gran apuesta y El vicio del poder refuerzan las opciones de No mires arriba. CODA: Los sonidos del silencio es la gran apuesta de Apple TV+ y una película con un recorrido por la temporada de premios aún mejor de lo esperado desde su triunfal estreno en Sundance en enero de 2021. Completa el grupo de películas que lo tienen todo para estar en las nominaciones El método Williams, una película a la vieja usanza que ni siquiera la internacionalización de la Academia desde 2016 (el 47% de los miembros de la organización no lo eran hace seis años) debería dejar fuera de la categoría reina.

Lo más interesante de la carrera llega con las dos últimas plazas. La pasión por la japonesa Drive my car podría llevarla a la nominación, pero Ryūsuke Hamaguchi parece mejor situado en las categorías de dirección y guion adaptado. Los votantes sienten pasión por el cine de los Coen y aunque no haya funcionado bien entre los gremios, sería osado descartar las opciones de Macbeth. El callejón de las almas perdidas, La casa Gucci y Spider-Man: No way home quedaron heridas de muerte después de caerse de las nominaciones del gremio de productores. Los dos huecos deberían recaer en estas tres películas: La hija oscura, que puede tener mejores opciones en otras categorías; Tick, tick… boom!, en crisis después de su ninguneo en los BAFTA y Being the Ricardos, protagonista de una temporada de premios profundamente irregular. Quizás la mejor idea sea echarlo a suertes con una moneda.

Apuestas: Belfast, El poder del perro, Dune, Licorice Pizza, West Side Story, CODA: Los sonidos del silencio, No mires arriba, El método Williams, Being the Ricardos, Drive my car

Alternativas: La hija oscura, Tick, tick… Boom y Macbeth

Debería haber estado en la conversación: La peor persona del mundo

Mejor Dirección

Ryusuke Hamaguchi en el Festival de Cannes.

Jane Campion es la única nominada fija en las próximas nominaciones. Parece que solo hay cinco nombres disputándose las cuatro plazas restantes a repartir entre viejos conocidos de la Academia. En teoría los mejor posicionados son los directores que acompañaron a la neozelandesa en el gremio: Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg, Denis Villenevue y Kenneth Branagh. El autor de Drive my car, Ryūsuke Hamaguchi, es la gran amenaza en la sombra, especialmente después de que la rama de directores de la Academia no dudara en rescatar en sus nominaciones a cineastas internacionales como Thomas Vinterberg y Pawel Pawlikowski, además de los favoritos Alfonso Cuarón y Bong Joon-ho.

No podemos ignorar una estadística: en los últimos 70 años la categoría de mejor dirección nunca estuvo copada por cinco cineastas que hubieran estado nominados anteriormente. Los números favorecen al japonés. La incógnita es saber leer qué gran nombre de Hollywood se queda fuera si Hamaguchi entra en el quinteto. Anderson se quedó fuera en los Globos de Oro y Spielberg, Branagh y Villeneuve en los BAFTA. Ni siquiera los precursores ayudan a deshacer el empate.

No habría que descartar que el director de Belfast siga los pasos de Ben Affleck y Peter Farrelly, olvidados por la Academia en su categoría y ganadores en mejor película. Tampoco habría que descartar el susto de Adam McKay, un director con tantos defensores como detractores. Hamaguchi tiene muchas opciones de colarse en la Academia más internacional de la historia, pero la falta de una opción clara para abandonar el quinteto nos hace dejarle fuera de las apuestas.

Apuestas: Jane Campion por El poder del perro, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Steven Spielberg por West Side Story, Denis Villeneuve por Dune, Kenneth Branagh por Belfast

Alternativas: Ryūsuke Hamaguchi por Drive My Car y Adam McKay por No mires arriba

Debería haber estado en la conversación: Joachim Trier por La peor persona del mundo

Mejor Actriz Protagonista

Penélope Cruz va a por su cuarta nominación con 'Madres paralelas'.

Esta semana los premios BAFTA provocaban un auténtico seísmo dejando a Lady Gaga como la única aspirante a suceder en el palmarés a Frances McDormand que había estado presente en todos los precursores de la temporada. A pesar del susto en Reino Unido, Olivia Colman y Nicole Kidman serían dos de los olvidos más sonados que se recuerdan si se acaban quedando fuera de las nominaciones. A partir de ahí todo se enfanga en la categoría de mejor actriz.

Jessica Chastain convenció a los críticos, ganó la Concha de Plata en San Sebastián y fue nominada en casi todos los precursores fundamentales. Kristen Stewart empezó la carrera como la gran favorita y el paso del tiempo no ha dejado de hacer mella en sus opciones, aunque ningún golpe ha sido tan duro como su ausencia en el Sindicato de Actores. La conclusión que deja el paso de Spencer por la carrera es bastante claro: a nadie le ha gustado Spencer. Jennifer Hudson parece que será la clásica nominada del SAG que luego los académicos olvidan. La inexperiencia que venció Hudson en 2006 es ahora el mayor obstáculo de Alana Haim, la carismática protagonista de Licorice Pizza que solo se ha quedado fuera del SAG.

Cierran el grupo de aspirantes dos interpretaciones de habla no inglesa que pueden aparecer en las nominaciones en el último momento a pesar de no haber sido finalistas en ninguno de los premios previos a los Oscar. La razón está clara: en ninguna organización hay tantos votantes internacionales (los Globos de Oro no cuentan, son más estadounidenses que ninguna otra cita) como en la Academia. Renate Reinsve (La peor persona del mundo) tiene muchos defensores, pero Penélope Cruz (Madres paralelas) es una estrella reverenciada en Estados Unidos que ya ganó el Oscar. Habrá que esperar al martes para saber qué han elegido, pero una cosa está clara: un puñado de votos separará los dos últimos huecos de la categoría.

Apuestas: Lady Gaga por La casa Gucci, Olivia Colman por La hija oscura, Nicole Kidman por Being the Ricardos, Penélope Cruz por Madres paralelas, Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Alternativas: Kristen Stewart por Spencer y Alana Haim por Licorice Pizza

Debería haber estado en la conversación: Renate Reinsve por La peor persona del mundo

Mejor Actor Protagonista

¿Será la tercera la definitiva para Will Smith?

Will Smith y Benedict Cumberbatch son los únicos actores que han estado presentes en todos los precursores. Andrew Garfield se quedó a las puertas tras su inesperada ausencia en los BAFTA. Lejos de esos tres nombres que han dominado la conversación alrededor de la categoría en los últimos meses todo es mucho más incierto. Denzel Washington es un icono para la Academia a pesar de que en las islas británicas parezcan ser impermeables a sus interpretaciones. Sus ocho nominaciones previas, en particular la que recibió por su trabajo en la terrible Roman J. Israel Esq, nos impiden apostar contra él.

La lucha por el quinto puesto promete ser apasionante. Tras años de ninguneos, Leonardo DiCaprio ya tiene estatus de superestrella hasta en la reticente Academia. Peter Dinklage podría seguir los pasos de Bryan Cranston, nominado a un Oscar por una película con una recepción mediocre (Trumbo) gracias a su pedigrí por su trabajo en televisión en Breaking Bad. Javier Bardem estuvo presente en los Globos de Oro y el Sindicato de Actores. Hasta podría dar la sorpresa Mahershala Ali, un actor adorado por la Academia (tiene dos premios en dos nominaciones) que fue rescatado por sorpresa en los BAFTA y los Globos de Oro con su doble interpretación en la poco vista El canto del cisne.

Apuestas: Will Smith por El método Williams, Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Andrew Garfield por Tick, tick… boom!, Denzel Washington por Macbeth, Leonardo DiCaprio por No mires arriba

Alternativas: Javier Bardem por Being the Ricardos y Peter Dinklage por Cyrano

Debería haber estado en la conversación: Simon Rex por Red Rocket

Mejor Actriz Secundaria

Jessie Buckley podría dar la sorpresa por 'La hija oscura'.

Ariana DeBose, Kirsten Dunst (olvidada por sorpresa en los BAFTA) y Caítriona Balfe deberían ser nominadas fijas. Ruth Negga, nominada en el pasado por Loving, ha hecho casi pleno con su papel como mujer mulata que se hace pasar por blanca en el drama de época Claroscuro: solo faltó su nombre en los Critics Choice. Aunjane Ellis solo estuvo ausente en una cita, el Sindicato de Actores, pero la dura competencia y el peso del voto internacional pone en duda su nominación. Ann Dowd, la sufrida madre de Mass, será seguramente la víctima de estar en una película que la mayoría de los votantes no han visto. Cate Blanchett estuvo en el Sindicato de Actores, pero no creemos que esta vaya a ser la octava nominación de la australiana a pesar de que aparezca en muchas quinielas.

Judi Dench también aspira a su octava candidatura y está en la película adecuada, Belfast, pero la competencia interna con Caítriona Balfe y su ausencia en los BAFTA (un premio que ha ganado diez veces) anulan prácticamente sus opciones de dar la sorpresa en el último momento. Actriz secundaria es una de las categorías con más tendencia a la sorpresa, como evidenciaron en el pasado Maggie Gyllenhaal, Jackie Weaver, Laura Dern, Marina de Tavira y Lesley Manville. Este año hay dos actrices con serias opciones de llenar ese hueco: Jessie Buckley, la versión más joven de Olivia Colman en La hija oscura, y la Marlee Matlin, la madre de CODA. Para esta última sería su primera nominación desde su histórico Oscar en 1986 con Hijos de un dios menor.

Apuestas: Ariana DeBose por West Side Story, Kirsten Dunst por El poder del perro, Caítriona Balfe por Belfast, Ruth Negga por Claroscuro, Jessie Buckley por La hija oscura

Alternativas: Marlee Matlin por CODA y Aunjanue Ellis por El método Williams

Debería haber estado en la conversación: Ann Dowd por Mass

Mejor Actor Secundario

Jared Leto en 'La casa Gucci', una de las grandes dudas de las nominaciones.

Kodi Smit-McPhee y Troy Kotsur han protagonizado una carrera impecable y deberían ser los favoritos para hacerse con la estatuilla dorada el próximo marzo. Ciaran Hinds es uno de esos eternos secundarios de lujo que por fin ha tenido una oportunidad de aparecer en el papel y la película adecuados. Su ausencia en los SAG es un bache en el camino a una nominación que no debería correr peligro. Pocos actores son tan respetados en el Hollywood actual como Bradley Cooper, carismático en un glorioso cameo como el controvertido Jon Peters en Licorice Pizza.

La quinta plaza estará en el aire hasta el último momento. La nominación de Jesse Plemons en los BAFTA puede ser indicativo del respeto de los actores por El poder del perro y el actor ha sido una presencia recurrente en el cine de autor de la última década. Jared Leto estuvo en los Globos de Oro y en los SAG, aunque el año pasado también y se quedó fuera de los Oscar: es posible que el debate de si su interpretación en La casa Gucci es una genialidad o una ridiculez acabe costándole la nominación a este ganador del Oscar por Dallas Buyers Club. Ben Affleck también ha estado en los Globos de Oro y en los SAG, pero seguimos sin pruebas de que sus compañeros de profesión respeten a una de las figuras más amadas y odiadas de la industria.

Como Leto, J.K. Simmons ya sabe lo que es ganar en esta categoría. Que su compañero de reparto Bardem sí estuviera nominado a los SAG y él no quizás sea el mejor recordatorio de que hasta un actor de carácter tan brillante como él pasa mayormente desapercibido en Being the Ricardos. Cierra el grupo la revelación de West Side Story, Mike Faist, flamante nominado al BAFTA. El decepcionante recorrido del musical por los premios de los gremios y las taquillas nos impide apostar por sorpresas en favor del remake.

Apuestas: Kodi Smit-McPhee por El poder del perro, Troy Kotsur por CODA, Ciaran Hinds por Belfast, Bradley Cooper por Licorice Pizza, Jesse Plemons por El poder del perro

Alternativas: Jared Leto por La casa Gucci, Jamie Dornan por Belfast

Debería haber estado en la conversación: Andersen Daniels Lie por La peor persona del mundo y David Alvarez por West Side Story

Mejor Guion Original

Paul Thomas Anderson nunca ha ganado un Oscar.

Belfast, Licorice Pizza y No mires arriba deberían tener la candidatura asegurada. La rama de guionistas de la Academia no es tan devota de Aaron Sorkin como podría parecer a simple vista: Molly’s Game y El juicio de los 7 de Chicago estuvieron nominadas, aunque su trabajo para el biopic de Steve Jobs fue ignorado a pesar de haber ganado el Globo de Oro. Para la última plaza la duda está entre la muy hollywoodiense El método Williams, la dramedia en blanco y negro C’Mon, C’Mon (Mike Mills ya fue nominado por sorpresa con Mujeres del siglo XX) y Madres paralelas. La película española ha estado en boca de muchos votantes y periodistas en los días previos al cierre de votaciones. El regreso de Almodóvar a la categoría que ganó con Hable con ella es posible.

Apuestas: Belfast, Licorice Pizza, No mires arriba, Being the Ricardos, El método Williams

Alternativas: Madres paralelas y C’Mon, C’Mon

Debería haber estado en la conversación: La peor persona del mundo

Mejor Guion Adaptado

Jane Campion recibiría más de una nominación el martes.

De todas las categorías principales, Mejor Guion Adaptado es seguramente la categoría que tiene un quinteto más definido de todas. Los cambios de Tony Kushner en West Side Story sonaron durante meses, pero el irregular paso de la película de Spielberg por la temporada de premios la relega a las alternativas a pesar del prestigio del dramaturgo y guionista.

Apuestas: El poder del perro, Dune, Drive my car, La hija oscura, CODA

Alternativas: Claroscuro y West Side Story

Debería haber estado en la conversación: West Side Story

Mejor Película Internacional

'El buen patrón' no llegaría a los Oscar según nuestras apuestas. S&M

Cinco películas y sus respectivos países han dominado las apuestas desde hace meses: Drive My Car (Japón), Fue la mano de Dios (Italia), La peor persona del mundo (Noruega), Un héroe (Irán) y Flee (Dinamarca). La Academia rara vez ratifica las apuestas más predecibles de los expertos y la cinta danesa, también aspirante en película documental y película de animación, puede pagar su exceso de ambición. Al acecho las rivales más inmediatas son la finesa Compartimento nº6 (Gran Premio del Jurado en Cannes y nominada al Globo de Oro), la austriaca Great Freedom, la butanesa Lunana: A Yak in the Classroom y la mexicana Noche de fuego.

A priori, creemos que El buen patrón (destacada como The Hollywood Reporter como posible sorpresa en las nominaciones) es la opción española peor situada de todas por el marcado carácter local de la comedia de Fernando León de Aranoa. Cruzamos los dedos para la sorpresa.

Apuestas: Drive My Car (Japón), Fue la mano de Dios (Italia), La peor persona del mundo (Noruega), Un héroe (Irán), Compartimento nº 6 (Finlandia)

Alternativas: Flee (Dinamarca) y Great Freedom (Austria)

Debería haber estado en la conversación: Madres paralelas

Mejor Película de Animación

‘Encanto’, la inesperada arma secreta de Disney+.

Ocho películas parecen disputarse las cinco plazas en la categoría de animación. Encanto llega con más fuerza que nunca a las nominaciones gracias al fenómeno de su banda sonora y la canción We don’t talk about Bruno. Luca es Pixar, la niña bonita de la categoría. Los Mitchell contra las máquinas debería resarcirse de su ausencia en los Globos de Oro y su equipo ya ganó el Oscar con Spider-Man: Un nuevo universo. Raya y el último dragón tiene competencia interna (Encanto) y se ha estrenado casi un año, así que puede caer en el último momento. Flee podría ser víctima de su ambición y verse reemplazada por alguna de las dos opciones internacionales: la francesa La cumbre de los dioses y la japonesa Belle. Y como posible sorpresa local, el éxito de taquilla de ¡Canta 2!.

Apuestas: Encanto, Luca, Los Mitchell contra las máquinas, Flee, Raya y el último dragón

Alternativas: La cumbre de los dioses y Belle

