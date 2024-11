Esta película de Scorsese será serie de la mano de Spielberg: Javier Bardem interpretará a su icónico villano

Tras su incursión en la televisión con Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, Javier Bardem da el salto de Netflix a Apple TV+ con uno de los proyectos más esperados, la serie El cabo del miedo, que será, además, la primera colaboración entre dos grandes del cine: Steven Spielberg y Martin Scorsese.

Considerados dos de los mejores directores de su generación, son también amigos desde hace mucho tiempo. El remake de El cabo del miedo, de 1991, fue desarrollado originalmente por Spielberg, cuando Scorsese trabajaba en La lista de Schindler, pero acabaron intercambiando proyecto.

La serie, que tendrá 10 episodios, se describe como "un tenso thriller hitchcockiano y un examen de la obsesión de Estados Unidos por el crimen real en el siglo XXI".

A grandes rasgos, la historia y los personajes seguirán siendo los mismos que en las versiones cinematográficas previas: los abogados Amanda y Steve Bowden, felizmente casados, se enfrentan a una creciente tormenta cuando Max Cady (interpretado por Bardem), un famoso asesino de su pasado, sale de la cárcel.

El proyecto se basa tanto en la novela The Executioners, de John D. MacDonald, que inspiró la adaptación de Universal de 1962 dirigida por John Lee Thompson y protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum, como en el aclamado remake de 1991 dirigido por Scorsese.

Mitchum interpretó a Cady en 1962, mientras que Robert De Niro encarnó al despiadado asesino en la versión de Scorsese. El personaje es uno de los villanos más icónicos del cine.

Nick Antosca reveló en una entrevista en Deadline que ha estado obsesionado con las dos películas de El cabo del miedo desde su infancia y por eso se puso en contacto con Universal para adaptar la propiedad a través de UCP, donde ha trabajado durante los últimos siete años.

Antosca comenzó su carrera escribiendo para programas basados en franquicias cinematográficas clásicas con Hannibal y Teen Wolf antes de crear la antología de terror de ciencia ficción de 2016 Channel Zero.

La serie El cabo del miedo es la última colaboración entre Amblin Television y Apple TV+, tras la aclamada serie sobre la Segunda Guerra Mundial Masters of the Air. Apple Studios también trabajó con Scorsese en la oscarizada serie de época Killers of the Flower Moon.

Bardem, por su parte, también ha colaborado con esta casa, pues es junto a Brad Pitt uno de los protagonistas de la película sobre la Fórmula 1 de Apple Original Films.