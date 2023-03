Matthew McConaughey y Woody Harrelson reunidos tras 'True Detective' en una serie de Apple TV+

Matthew McConaughey y Woody Harrelson, amigos en la vida real y compañeros en la premiada True Detective, volverán a reunirse en la pantalla en una peculiar nueva serie de comedia de Apple TV+.

El proyecto, aún sin título oficial, gira en torno al "extraño y hermoso vínculo" entre la pareja. Según la sinopsis oficial es "una sentida historia de amor que gira en torno al extraño y hermoso vínculo entre los actores en la vida real"

McConaughey y Harrelson interpretan en la serie versiones de sí mismos. Ambos -junto con sus familias- intentarán vivir juntos en el rancho de Texas de McConaughey y su amistad se verá puesta a prueba en ese espacio confinado.

'True Detective'(2014)

Los actores protagonizaron juntos la primera temporada primera temporada de True Detective, que se emitió en 2014 en HBO. Convertida después en antología, en esa entrega interpretaron a los detectives de la Policía Estatal de Luisiana Rust Cohle y Marty Hart, respectivamente. Ambos estuvieron nominados al Emmy en la categoría de mejor actor protagonista de drama.

Antes de su exitosa reunión en la serie de Nic Pizzolatto y Cary Fukunaga ya habían protagonizado juntos títulos como Bienvenidos a Hollywood (1998), EDtv (1999) y Surfer Dude (2008). Pero su amistad también viene de mucho antes y es una de las más conocidas y queridas de Hollywood.

McConaughey y Harrelson suelen ir de vacaciones juntos, algo que han descrito como un "tour de la amistad", y que el año pasado incluyó un viaje a Dubrovnik para celebrar el cumpleaños de Harrelson, en el que practicaron pádel boarding juntos.

La serie está producida por Skydance Television, que está detrás de Fundación y también The Big Door Prize de Apple TV+, una serie de comedia protagonizada por Chris O'Dowd (The IT Crowd, Molly's Game), que se estrena el 29 de marzo en la plataforma. Su creador, David West Read (Schitt's Creek), es uno de los productores de este proyecto.

Además del próximo estreno de The Big Door Prize, este mes Apple TV+ tiene varias citas en la agenda seriéfila de los espectadores, que empiezan hoy con el estreno de la tercera temporada de la multipremiada Ted Lasso.

El 17 de marzo estrena Un futuro desafiante, una ambiciosa serie antológica de ciencia ficción que presenta un futuro cercano en el que los caóticos efectos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana. Aprovechando que sus episodios narran historias independientes, ha conseguido reunir a un espectacular reparto de estrellas como Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton, Diane Lane, Matthew Rhys, David Schwimmer, Keri Russell, Marion Cotillard o Forest Whitaker.

