Prime Video encarga un spin-off de 'Bosch' sobre casos sin resolver en Los Ángeles

El universo de Bosch continúa en Prime Video. La plataforma ha anunciado que ha dado luz verde la producción de una serie centrada en Renée Ballard, basada en la obra del autor superventas del New York Times Michael Connelly, creador del personaje de Harry Bosch, y productor ejecutivo tanto de la serie de Prime Video Bosch como de su secuela y spin-off Freevee, Bosch: Legacy.

La serie, aún sin título, sigue a la detective Renée Ballard, encargada de dirigir la nueva división de casos sin resolver de la policía de Los Ángeles, una unidad de voluntarios con escasos fondos y con el mayor número de casos de la ciudad.

Ballard aborda estos casos congelados en el tiempo con empatía y determinación. Cuando descubre una conspiración mayor durante sus investigaciones, se apoyará en la ayuda de su aliado retirado, Harry Bosch, para sortear los peligros que amenazan tanto a su unidad como a su vida.

Michael Alaimo y Kendall Sherwood dirigen la serie

Connelly se encargará de la producción ejecutiva a través de su productora Hieronymus Pictures junto con Fabel Entertainment. Michael Alaimo (The Closer, The Man Who Fell To Earth) y Kendall Sherwood (Major Crimes, Your Honor) se encargarán de la dirección de la serie, que tendrá una primera temporada de 10 episodios.

"De los libros a la pantalla, Michael Connelly crea historias auténticas y llenas de suspense, protagonizadas por personajes inconfundibles que hacen que el público se interese por ellos y conecte con ellos. Renée Ballard es uno de esos personajes", dijo Lauren Anderson, jefa de originales AVOD, unscripted y programación dirigida de Amazon MGM Studios.

"Ballard cautivó a los lectores al instante con indicios de un pasado problemático y una capa protectora de idiosincrasias que desarrolló para sobrevivir", continuó. "Estamos deseando ampliar el universo de Bosch con Michael (Connelly) y presentar a los espectadores el enfoque personal de Ballard para perseguir la justicia".

"Es muy emocionante llevar a Renée Ballard a la pantalla y hacerlo con Prime Video, mi socio de streaming desde hace 10 años. Esta serie tendrá la misma autenticidad y el mismo ímpetu de 'Bosch: Legacy'. A los fans de los libros les encantará", dijo Michael Connelly, autor de las novelas.

"Alaimo y Sherwood han hecho un trabajo increíble dando vida a Renée y creando una serie que se siente contemporánea y fresca a la vez que honra el universo de Michael Connelly. Como productores de 'Bosch' y 'Bosch: Legacy', estamos seguros de que a los fans les encantará esta nueva entrega de la franquicia", dijo Henrik Bastin, Productor Ejecutivo y CEO de Fabel Entertainment.

El anuncio se produce una semana después de que Bosch: Legacy concluyera su segunda temporada en Freevee.

