Quién fue Victoria Stable, la archivista y productora a quien se rinde homenaje en la temporada 6 de 'The Crown'

Netflix ha estrenado los primeros episodios de la temporada 6 de The Crown y muchos espectadores no han podido esperar para devorarlos, siendo conscientes de que tendrán que esperar hasta el 14 de diciembre para poder disfrutar de los seis capítulos restantes y el final de la serie creada por Peter Morgan.

Después de esta temporada, en la que se cubren los últimos meses de la vida de la princesa Diana antes del fatídico accidente, el último capítulo, titulado El impacto, rinde homenaje a Victoria Stable, que falleció este mismo año y trabajó en la serie desde el rodaje de los primeros episodios.

Los que hayan visto el episodio 4 hasta los créditos, probablemente hayan visto una dedicatoria que dice: "In Memoriam, Victoria Stable, 1955 - 2023", dedicada a la que fue miembro del equipo de producción de la serie.

[La muerte de Isabel II no aparecerá en 'The Crown', pero sí cambió el final de la serie de Netflix]

Quién era Victoria Stable

Victoria Stable fue productora del equipo de rodaje de The Crown, concretamente de la parte dedicada a archivo. Estaba a cargo de acceder a las imágenes reales en las que se inspira la serie y de obtener el permiso necesario para poder utilizarlas con fines creativos.

Su papel tras las cámaras era fundamental, porque también se encargaba de buscar información e investigar para ayudar a los guionistas, directores de casting y actores, tratando de conseguir una representación precisa de los diferentes personajes.

Fotograma de la temporada 6 de 'The Crown'.

Stable trabajó en las seis temporadas de The Crown y en el podcast oficial de la serie explicó en qué consistía exactamente su trabajo. "Un archivista es en realidad un investigador cinematográfico experimentado", contaba.

"Yo soy responsable de encontrar cualquier cosa que tenga derechos de autor y que no pertenezca a The Crown. Cualquier cosa que no hayamos generado nosotros mismos, ya sea sonido o imágenes en movimiento. Me dedico al material de archivo en movimiento. No me quedo estancada analizando fotografías".

['The Crown': 10 imágenes reales de Diana de Gales y el príncipe Carlos recreadas en la temporada 6]

Apenas unas semanas después de terminar el rodaje de la sexta temporada de la serie, Victoria Stable falleció la pasada primavera a los 68 años. Entre sus créditos también destacan producciones como La chica del tambor, Rompiendo las normas y Saving lives at sea.

El final de 'The Crown'

La Parte 1 de la sexta y última tanda de episodios se muestra la incipiente relación entre la princesa Diana y Dodi Al-Fayed, situándose antes de su fatídico accidente en coche en París. Y, por otro lado, la Parte 2 -que se estrenará el 14 de diciembre- se compone de seis episodios y en ellos, el príncipe Guillermo intentará integrarse de nuevo en su vida en Eton tras la muerte de su madre, mientras la monarquía tiene que hacer frente a la opinión pública.

['The Crown': la historia y vídeos reales del paseo de Diana de Gales por un campo de minas antipersona]

Al llegar a su Jubileo de Oro, la Reina reflexiona sobre el futuro de la monarquía con la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas Real con Guillermo y Kate.

En esta temporada, el reparto lo componen Elizabeth Debicki, que retoma su papel de princesa Diana junto a Dominic West como el príncipe Carlos; Imelda Staunton, que continúa su reinado como Isabel II junto a Jonathan Pryce (príncipe Felipe) y Lesley Manville (princesa Margarita). Y lo completan Salim Daw (Mohamed al Fayed) y Khalid Abdalla (Dodi Al-Fayed) junto a los debutantes Rufus Kampa (príncipe Guillermo), Fflyn Edwards (príncipe Harry) y Meg Bellamy en el papel de Kate Middleton.

Sigue los temas que te interesan