Amazon sigue la estrategia de Netflix: prepara una suscripción a Prime Video con anuncios

Todo lo viejo es nuevo otra vez. La última plataforma de streaming en plantearse abrirle la puerta a la publicidad es Amazon, que siguiendo los pasos de Netflix, Disney+ y Max, ya prepara un plan de suscripción a Prime Video con anuncios.

Según ha informado Wall Street Journal, las conversaciones sobre esta nueva estrategia se encuentran en una fase muy temprana, pero se han abierto tras las revisiones de recorte de costes en todos los negocios de la compañía, que han provocado decenas de miles de despidos.

A diferencia de competidores como Netflix o Max, Amazon es una tecnológica, y sus ingresos principales no dependen del número de suscriptores, sino de la tienda. Y dentro de la misma los ingresos por publicidad digital, que ascendieron a 9500 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 (un 21% más que en el mismo período del año anterior). Según datos de Insider Intelligence, Amazon es la tercera empresa en ingresos por publicidad digital en Estados Unidos, solo por detrás de Google y Meta.

Ahora que otras plataformas están vendiendo espacios publicitarios los anunciantes han mostrado interés en contratar publicidad en el servicio Prime Video, que tiene títulos originales y en exclusiva como The Marvelous Mrs Maisel o Los anillos de poder, además de una amplia colección de películas y oferta de deportes en directo. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene todos los partidos de la noche de los jueves de la NFL (Thursday Night Football).

Brian Olsavsky, director financiero de la compañía, dijo en febrero que Amazon gastó alrededor de 7000 millones de dólares el año pasado en contenido, que incluye producción de originales, programación deportiva en directo y licencias de terceros incluidos en Prime.

'Los anillos de poder'

Los ingresos que se generarían con un plan con anuncios (al igual que han dicho las empresas de la competencia) ayudaría a Amazon a cubrir los costes de creación y producción de sus originales para encontrar la rentabilidad que busca el consejero delegado Andy Jassy. El anterior CEO, Jeff Bezos, en cambio, estaba más centrado en hacer crecer el catálogo (a cualquier precio) con grandes marcas como El señor de los anillos, que en hacerlo rentable.

En agosto suben los precios

Amazon no ha concretado sus planes, y dado que no ha hecho un anuncio oficial, podría decidir no seguir adelante con este modelo de suscripción y continuar como hasta ahora. Si llegara a ofrecer un plan con anuncios, se espera que sea más económico que el que ofrece actualmente.

En España, la suscripción Prime incluye envíos gratuitos ilimitados en todas las compras de la tienda online más el acceso al catálogo de Prime Video. A partir del 17 de agosto habrá una subida de precios de la tarifa, que pasará a costar 49,90 € al año o 4,99 al mes; actualmente se pagaban 36 € y 3,60 respectivamente.

