HBO Max enseña en el Festival de San Sebastián un avance de sus primeras series originales en España

A poco más de un mes de su esperada llegada a España, HBO Max ha mostrado orgullosa sus primeras cartas durante un evento en la 69.ª edición del Festival de San Sebastián. La presentación conducida por Miguel Salvat, responsable de las producciones originales de la marca HBO para España, ha enseñado materiales inéditos de ¡García!, Sin novedad, Venga, Juan, además de nuevas imágenes de Todo lo otro, su primer estreno original cuando HBO Max desembarque en nuestro país el 26 de octubre.

'¡García!'

Salvat ha celebrado la ambición de ¡García!, una serie multigénero que promete ser el caballo ganador de la plataforma en su primer año en el aire. Generalmente se habla en términos económicos cuando se habla de ambición, pero el directivo lo ve de otra forma: "la serie tiene una ambición de llegar donde no se ha llegado nunca antes en España". El prometedor primer avance de la serie, el único que no está disponible por el momento para desgracia de los miles de fans de la novela gráfica, muestra uno de esos recursos ambiciosos: la serie está rodada en dos formatos para recrear el pasado y el presente de España, una apuesta formal que se va acercando con el paso de los episodios cuando el héroe protagonista se da cuenta de la evolución que ha vivido el país mientras él estaba congelado.

En representación de la esperada adaptación de la obra original de Santiago García y Luis Bustos han estado sus productores ejecutivos, Sara Antuña y Carlos de Pando (responsables de El vecino para Netflix), y el director Eugenio Mira, recién llegado del intenso rodaje de esta producción de Zeta Studios. Antuña ha comparado la sensación de adaptar el cómic a lo que se imaginó hace más de 20 años cuando se anunciaron las películas de El señor de los anillos. "Es alucinante poder pensar en cómo adaptar una historia que en papel te parece una maravilla y que ahora tú puedes cambiar de formato".

El director y los showrunners de ¡García!

Mira se adentró por primera vez el universo de ¡García! no fue a través de los guiones de Sara y Carlos, no de los dos cómics que había publicados cuando empezó la producción (el tercer tomo de la serie vio la luz en 2020). Después de un primer pitch que le dejó claro su interés en el proyecto, el director de Grand Piano descubrió que "lo que realmente me interesaba es el corazón, poder hablar de España desde un punto de vista en clave de aventura, género, thriller, comedia y, sobre todo, misterio. Creo que la intriga es la clave de esta serie". En donde no quiere entrar nunca en la producción, insisten es el terreno de la parodia.

Sus responsables también han destacado cómo, durante la producción de ¡García!, el propio país estaba virando hacia la polarización que se retrataba en sus aventuras. Carlos de Pando terminó la presentación subrayando la necesidad de dejar clara la particularidad del carácter español y la importancia de hacer creer que todo lo que vemos podría pasar de verdad a pesar de que generalmente nunca veamos este tipo de historias ambientadas aquí. El primer avance de la serie que llegará a HBO Max en 2022 ha dejado con ganas de más.

'Todo lo otro'

Todo lo otro | Tráiler oficial | HBO Max

El primero de los estrenos de ficción que verá la luz será Todo lo otro, una comedia protagonizada, dirigida y escrita por Abril Zamora (cocreadora de Señoras del (h)ampa y actriz en Vis a vis) inspirada por sus experiencias en Madrid junto a sus amigos."Me he sentido muy libre como autora. HBO insistió en que la contara a mi manera. Será mejor o peor, pero he contado la historia con el tono que he querido, con el equipo que he querido y con los actores que he querido. No es autobiográfica, pero mientras la preparaba me di cuenta de que tenía muchos paralelismos con mi propia vida. Creo que, sobre todo, el resultado es honesto", explicaba Zamora.

Muchos de los amigos que han dado pie a esas tramas trabajan en la propia serie, delante y detrás de las cámaras. Juan Blanco, presente en el Zinemaldia, ha destacado lo "increíble que ha sido rodar una serie para HBO con una persona a la que conoces y quieres desde hace ocho o nueve años". El actor ha querido aclarar que "las dinámicas que se ven entre los personajes no son las dinámicas que hay en la vida real, pero el amor con el que miras a la gente y la confianza que hay entre ellos sí lo es. Eso te permite trabajar con una tranquilidad que es muy difícil de encontrar y que, por lo que he podido ver, se traslada a la pantalla".

Abril Zamora y Juan Blanco

Todo lo otro será la primera ficción española creada en solitario y protagonizada por una artista trans. Eso, sin embargo, apenas se abordará directamente en la comedia de HBO Max. "La protagonista es una chica trans. Para mí eso era importante porque formo parte del colectivo LGTB, pero nuestra integración consiste en no poner personajes LGTB contra más personajes LGTB. Queríamos dar un salto más allá, también en cuestiones como el sexo y las drogas. Espero y deseo que la gente vea que tenemos un punto de vista particular, sin querer sonar pretenciosa ni nada".

Zamora tiene un último deseo cuando la gente vea la serie: que sus espectadores descubran la Madrid que siente como suya y que ha querido representar de una forma que no había visto antes en la ficción. El 26 de octubre comprobaremos los resultados.

'Sin novedad'

Sin novedad | Teaser tráiler | HBO Max

La última novedad de HBO Max, Sin novedad, tampoco ha querido perderse la puesta de largo de la plataforma en San Sebastián. Arturo Valls, Toni Acosta, Carlos Areces, Pilar Castro, Adriana Torrebejano y Omar Banana, el reparto al completo de esta adaptación de un popular formato australiano, han acompañado a la encargada de adelantar las claves de la comedia, la productora ejecutiva Clara Nieto (En casa).

"Desde el punto de vista de la producción teníamos que hacer un tratado del humor, descubrir qué era lo que nos hacía gracia". En los primeros pasos de la adaptación se dieron cuenta de que debían dar más espacio a sus actores protagonistas. "Necesitamos unos actores que fueran capaces de interpretar y de improvisación, queríamos parejas fuertes y que representaran una variedad en el sentido del humor".

El equipo de 'Sin novedad'.

El tráiler de Sin novedad se centra en la parte más espectacular de la producción, pero en la presentación insistieron en que también es una serie que habla de parejas y personas que están juntas mucho tiempo mientras esperan que pasen otras cosas.

Valls y Areces (viejos conocidos y colaboradores que han bromeado sobre lo horrible que ha sido volver a trabajar juntos); Torrebejano y Castro (dos actrices que no se conocían y han celebrado la oportunidad de descubrirse mutuamente mientras sus personajes hacían lo mismo); y Acosta y Banana (el personaje de ladrona mostrará un lado oculto y mucho más canalla de la protagonista de Señoras del (h)ampa, algo que hacía reír constantemente a una de las grandes revelaciones del audiovisual español en el último año) forman las tres parejas cómicas sobre las que se ha construido la comedia de Warner Bros.

'Venga, Juan'

Venga Juan | Teaser tráiler | HBO Max

El único de los estrenos que ya conocemos de antes es Venga Juan, la continuación de la historia del político corrupto que ya interpretó Javier Cámara en Vota Juan y Vamos Juan. El actor ha estado en San Sebastián junto a Diego San José, el showrunner de la comedia que nos ha enseñado la cara más casposa y reconocible de nuestra ficción.

"Creo que la corrupción española es patrimonio mundial porque es diferente a todas las demás. El periodismo ha conseguido que en los últimos años descubramos una cutrez donde la comedia tiene un caldo de cultivo maravilloso", explica uno de los grandes nombres del humor en España. Al guionista y su equipo le interesaban los pequeños detalles a los que no tienen acceso los medios cuando destapan los casos de corrupción, desde el momento en el que tienen los políticos tienen que escoger la americana con la que van a ser detenidos (no puede ser demasiado cara, porque dejaría claro que es culpable, ni demasiado barata, porque haría saltar las alarmas del juez) o cómo es esa conversación que tiene el corrupto con su familia confesando lo que ha hecho.

Los representantes de 'Venga Juan'.

En los nuevos episodios Juan Carrasco estrena pelo (después de la escapada a Turquía que vimos en la segunda temporada de la serie original de TNT) y puesto de trabajo: ahora es director de una energética gracias a las puertas giratorias.

El propio Cámara también ha probado un nuevo campo de trabajo dirigiendo dos de los episodios del regreso de la comedia. "Ha sido una experiencia apoteósica que recomiendo a todos mis compañeros. De repente te pones detrás y no solo descubres los problemas de producción, que hay muchísimos, es que ahora que creo que el montaje se debería enseñar en las clases de interpretación. Ha sido una experiencia vital para mí".

'Todo lo otro' llegará a España el 26 de octubre, el mismo día del lanzamiento de HBO Max. 'García!', 'Sin novedad' y 'Venga, Juan' no tienen fecha por el momento.

