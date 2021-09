‘Love And Death’: Krysten Ritter se une al reparto de la miniserie true crime de David E. Kelley en HBO Max

Krysten Ritter se une al reparto de Love and Death, la serie limitada de HBO Max sobre la verdadera historia del asesinato de Betty Gore, una ama de casa texana que murió a manos de la conocida como la "asesina del hacha" Candy Montgomery, en 1980. La actriz interpretará a Sherry Clecker en un reparto que protagoniza Elizabeth Olsen y lo completan Jesse Plemons, entre otros.

La serie nos sitúa en los años 80, en el pequeño pueblo de Wylie, una zona muy tranquila de Texas. En ese lugar viven Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) y su amiga Betty (Lily Rabe), dos amigas inseparables que acostumbran a ir a misa juntas con sus respectivas parejas. La serie mostrará con cercanía cómo se desarrolla su historia de amistad. Sin embargo, todo cambiará de repente y un día se le cruzarán los cables a Candy, que tomará la irrevocable decisión de acabar con la vida de su amiga propiciándole una serie de hachazos.

Escrita por David E. Kelley (Big Little Lies), que la produce junto a Nicole Kidman (Nine Perfect Strangers), y dirigida por Lesly Linka Glatter (Homeland), la miniserie está inspirada en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs y una colección de artículos del diario Texas Monthly (Love & Death In Silicon Prairie, Parte I y II). Además, el proyecto contará con la producción de Lionsgate Television.

El equipo técnico incluye también a Per Saari, que produce la serie junto a Kidman y Blossom Films, Glatter Scott Brown y Megan Creydt a través de Texas Monthly, Michael Klick y Helen Verno.

Por si fuera poco, y tras el estreno de Cuentos al caer la noche, el próximo proyecto de Ritter será dirigir los primeros cuatro episodios del drama sobrenatural The Girl in the Woods, un proyecto audiovisual que se estrenará en Peacock.

