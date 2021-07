Todos los estrenos de series y películas de la semana en Netflix, Amazon, HBO, Movistar+ y más (12-18 julio)

'The White Lotus' destaca entre los estrenos de la semana en HBO HBO

Damos la bienvenida al ecuador de este caluroso mes de la mano de todas las novedades de series y películas que se estrenan en HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Movistar+ y el resto de plataformas desde el día 12 hasta el 18 de julio.

Destacan el estreno de la primera temporada de White Lotus, una de las prometedoras producciones de HBO para este verano, la segunda temporada de El Cid en Amazon Prime Video, la última parte de la terrorífica trilogía de películas La Calle del Terror y el estreno del último capítulo de Loki, en Disney+.

Lunes, 12 de julio

'The White Lotus' Temporada 1 (HBO)

'The White Lotus' | Teaser | HBO

Mike White, responsable de Iluminada, regresa a HBO con el estreno de The White Lotus, donde nos propone un viaje al paraíso en el que seis huéspedes llegan a un resort de Hawái para pasar una semana de desconexión y relax mientras los empleados se encargan de satisfacer todas sus necesidades. Sin embargo, algo ocurrirá durante su estancia en el hotel que cambiará por completo a los personajes, que nunca volverán a ser los mismos de antes.

Se trata de uno de los estrenos más prometedores del verano y tiene potencial para sorprendernos. En esta serie se expondrá de forma satírica cómo es realmente la esfera más privilegiada de la sociedad de la mano de unos rostros bastante conocidos como Connie Britton (Nashville), Jennifer Coolidge (Dos chicas sin blanca), Alexandra Daddario (True Detective), Molly Shannon (Divorce), Murray Barlett (Looking), Fred Hechinger (Eight Grade), Jake Lacy (Girls), Sydney Sweenney (Euphoria), Brittanny O’Grady (Little Voice), Natasha Rothwell (Insecure), Steve Zahn (Treme), Jolene Purdy (Bruja Escarlata y Visión) y Lukas Gage (Euphoria).

Martes, 13 de julio

'Naomi Osaka' Temporada 1 (Netflix)

'Naomi Osaka' | Tráiler | Netflix

Netflix presenta el biopic documental de la tenista japonesa Naomi Osaka, a través del cual conoceremos más de cerca no sólo su pasión por el tenis y el deporte en general, sino también su particular interés por el manga y el anime desde la infancia, que la llevó incluso ser un personaje más del manga Naomi Unrivaled. Aprovechando el tirón del Campeonato de Wimbledon de 2021, la docuserie trazará el viaje de la tenista desde que era niña hasta convertirse en 4 veces campeona del Grand Slam.

'El restaurante: 1951' Miniserie (Filmin)

'El restaurante: 1951' Filmin

La exitosa serie nórdica The Restaurant incorpora su spin-off al catálogo de Filmin. Empieza en el verano de 1951, cuando la familia al completo decide trasladarse al archipiélago sueco para pasar las vacaciones. En los cuatro episodios veremos a Nina compartir su sorprendente nueva vida con alguien diferente. Sin embargo, los sentimientos que sigue teniendo por Calle afloran de nuevo, poniendo en riesgo la nueva vida que ambos han construido por separado. La miniserie cuenta con un reparto protagonizado por Hedda Stiernstedt, Charlie Gustafsson, Suzanne Reuter, Adam Lundgren, Anna Bjelkerud, Josefin Neldén, Peter Dall e Ida Engvoll.

Jueves, 15 de julio

'El Cid' Temporada 2 (Amazon Prime Video)

'El Cid' | Segunda temporada | Amazon Prime Video

En la primera temporada pudimos conocer el lado más humano que se escondía tras la armadura del célebre personaje y la leyenda histórica y literaria. Rodrigo Díaz de Vivar (Jaime Lorente) comienza sus andadas desde que era niño hasta convertirse en uno de los caballeros más importantes al servicio de la Corona de León. Utilizándolo como excusa, la audiencia seguirá adentrándose en el siglo XI para aprender más acerca de la tan desconocida y enigmática historia del protagonista, acompañándole de nuevo en los conflictos armados y las alianzas entre cristianos, judíos y árabes para mostrarnos que no todo aquel que posee el poder es capaz de ejercerlo.

'Yo nunca' Temporada 2 (Netflix)

'Yo nunca' | Temporada 2 | Netflix

La comedia que tanto nos entretuvo durante los primeros meses de la pandemia regresa con su segunda temporada a Netflix para recuperar los dramas internos de la joven Devi por las costumbres indias, la muerte de su padre y la relación que comparte con sus amigos. Está protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet, Jaren Lewiinson y Lee Rodriguez, entre otros, y se ha convertido en una gran apuesta de la plataforma por introducir ciertas temáticas que no acostumbran a ser vistas en las series de adolescentes.

'X Company' Temporada 3 (AXN)

'X Company' AXN

La producción canadiense se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y se inspira en hechos reales para seguir los pasos de cinco jóvenes del bando aliado (concretamente de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido). Nuestros protagonistas serán los encargados de desempeñar diferentes misiones de espionaje que pondrán en peligro sus vidas constantemente. Está protagonizada por Evelyne Brochu, Jack Laskey, Warren Brown, Dustin Milligan, Connor Price, Hugh Dillon, Lara Jean Chrorostecki y Torben Liebrecht.

Viernes, 16 de julio

'La calle del terror – Parte 3: 1666' Película (Netflix)

'La calle del terror' | Avance | Netflix

El terrorífico experimento de Netflix llega a su fin con el estreno de la última película de la trilogía La calle del terror. Basada en los libros de R. L. Stine, a través de un grupo de jóvenes nos cuenta cómo una pesadilla estaba atormentando a su pueblo y poco a poco, descubrimos que hay una conexión espacio-temporal entre los horrores que sufrieron y que el mismo tormento ocurría una y otra vez en épocas diferentes.

'Schmigadoon!' Temporada 1 (Apple TV+)

'Schmigadoon!' | Temporada 1 | Apple TV+

La plataforma recupera el género musical para lanzar una nueva serie que justamente se encarga de parodiar aquella lejana época dorada de Broadway. Haciendo referencia al musical de 1947 Brigadoon, la serie de Apple TV+ nos presenta un dúo protagonista que realiza un viaje mochilero cuando de repente, se encuentran con un misterioso pueblo por el que parece no haber pasado el tiempo, ya que viven anclados en 1947. Lo que parece una idílica y encantadora historia donde los personajes viven inmersos en una armoniosa realidad, en realidad no será una fantasía tan positiva, consiguiendo atrapar a la pareja interpretada por Cecily Strong y Keegan-Michael Key, sin dejarles marchar a menos que encuentren el amor verdadero.

'Socios y Sabuesos' Temporada 1 (Disney+)

'Socios y Sabuesos' | Temporada 1 | Disney+

Fruto del remake que protagonizó Tom Hanks, la serie de Disney+ que produce 20th Century Fox está protagonizada por Josh Peck, que interpreta al personaje de Scott Turner, un joven detective. La historia arranca cuando el protagonista hereda un perro rebelde llamado Beasley, teniendo que hacerse cargo irremediablemente del chucho hasta que se acaba dando cuenta de que se ha convertido en un compañero inseparable para él. Ambos se harán cargo de diversas investigaciones, entre las que se encuentra el asesinato de Hooch, el anterior dueño de Beasley.

'Sueños de una escritora en Nueva York' Película (Movistar+)

'Sueños de una escritora en Nueva York' Movistar+

El ya estrenado largometraje aterriza en Movistar+ para situarnos a finales de los años 90, cuando Joana, una joven que sueña con ser escritora, consigue un trabajo en una de las agencias literarias más conocidas de Nueva York. Entre las tareas que se le encargan, deberá responder a las innumerables cartas que los fans le envían al mítico escritor J. D. Salinger, autor de El guardián entre el centeno, pero sus respuestas estarán impregnadas de su toque más personal. Se trata de una película dirigida por Philippe Falardeau y protagonizada por Sigourney Weaver (Alien, el octavo pasajero)

Domingo, 18 de julio

'Power Book III: Raising Kanan' Temporada 1 (Starzplay)

'Power Book III: Raising Kanan' | Temporada 1| Starzplay

La serie es un spin-off de Power y está ambientada en el sur del barrio de Queens en 1991, siendo producida además por 50 Cent. En la trama principal, seguimos los pasos de Kanan Stark (Mekai Curtis), el hijo de 15 años de Raq Thomas (Patina Miller), una famosa narcotraficante de droga muy conocida en Nueva York. De esta manera, en la serie se tratan temas como la violencia, la identidad y el legado de ambos personajes, descubriendo cómo funciona la mente de este tipo de criminales y también que las personas más cercanas pueden llegar a traicionarte.

