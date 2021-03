'Nomadland' y Netflix triunfan en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood

Los productores de Hollywood han hablado. Nomadland llegará a los Oscar del próximo 25 de abril como la rival a batir después de haber arrasado en la temporada de premios más larga de la historia. A 24 horas de su estreno en salas de España, el drama dirigido por Chloé Zhao se ha llevado por delante a seis títulos estrenadas directamente en streaming. Las plataformas han tenido más suerte en las otras categorías. Los nueve premios restantes que entrega la organización han ido a parar a servicios digitales, con Netflix arrasando en seis de ellas.

En los premios de televisión han vuelto a imponerse las sospechosas habituales. The Crown (drama), Schitt's Creek (comedia) y Gambito de dama (miniserie) han reeditado sus victorias en los Globos de Oro, mientras que The Last Dance se ha impuesto en el terreno documental y Hamilton en el de las películas de streaming o televisión. En las categorías de cine la mayor sorpresa llegó con Lo que me enseñó el pulpo, el documental de Netflix sobre la sorprendente conexión entre un pulpo y un amante de los animales. Más esperada era la victoria de Soul, la novena victoria de Pixar en estos premios desde la creación de la categoría de mejor película de animación en 2005.

El sindicato de productores sirve para afianzar lo que nos había dejado claro la temporada de premios hasta el momento. The Crown parece lanzada para ganar el primer Emmy a mejor serie para una producción de Netflix y Gambito de dama será el rival más fuerte en las categorías de miniserie el próximo septiembre. En las categorías de comedia hay más claridad de la que puede parecer a simple vista: la ganadora Schitt's Creek, cuyo recorrido triunfal con su temporada final está a punto de terminar tras un año histórico, dejará paso a la debutante Ted Lasso, ganadora en los premios del sindicato de guionistas.

A estas alturas, parece inviable que Nomadland pueda quedarse sin el codiciado Oscar a la mejor película el próximo mes. Sin embargo, el apoyo de los productores no es tan clave como debería, teniendo en cuenta que es la única organización que comparte el particular proceso de votación con los premios de la Academia. En los últimos cinco años, La La Land, 1917 y La gran apuesta perdieron el Oscar en favor de Moonlight, Parásitos y Spotlight tras ganar aquí. La gran ventaja del drama protagonizado por Frances McDormand es que no parece haber una rival clara en su camino.

A continuación, la lista completa de ganadores de los premios del gremio de productores de Hollywood.

Mejor película: Nomadland (disponible en Star de Disney+ desde el 30 de abril)

Mejor película documental: Lo que el pulpo me enseñó (disponible en Netflix)

Mejor película de animación: Soul (disponible en Disney+)

Mejor serie de televisión (drama): The Crown, temporada 4 (disponible en Netflix)

Mejor serie de televisión (comedia): Schitt's Creek, temporada 6 (disponible en Movistar+)

Mejor serie de televisión (documental): The Last Dance, temporada 1 (disponible en Netflix)

Mejor miniserie: Gambito de dama (disponible en Netflix)

Mejor película para streaming o televisión: Hamilton (disponible en Netflix)

Mejor programa de televisión en directo: Last Week Tonight with John Oliver (disponible en HBO)

Mejor concurso de televisión: RuPaul’s Drag Race, temporada 12 (disponible en Netflix y WOW+)

