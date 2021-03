'Killing Eve' finalizará la historia de Eve y Villanelle con la cuarta temporada de la serie

La serie Killing Eve se acaba. El trepidante thriller de BBC America, que en España hemos podido ver a través de HBO, finalizará con su cuarta temporada confirmada en enero de 2020 y pendiente de rodarse aún por culpa de la COVID-19. La serie empezará la producción de sus ocho últimos episodios este verano en Reino Unido. Sandra Oh, Jodie Comer y Fiona Shaw regresarán una última vez para cerrar la tóxica relación entre Eve y Villanelle.

AMC Networks y Sid Gentle Films Ltd, las productoras de la serie, ya están desarrollando varios spin-off centrados en el universo creado por el escritor Luke Jennings. No se espera la participación de sus aclamadas protagonistas. "La serie ha sido una de las experiencias más geniales de mi vida y estoy deseando volver a meterme en la mente de Eve pronto", comentó Oh después de la confirmación del final de Killing Eve. La actriz estrenará este mes Invencible, la nueva serie de animación de Amazon Prime Video, y tiene pendiente de estreno en Netflix The Chair.

"Killing Eve ha sido un viaje extraordinario y por el que siempre estaré agradecida", aportó Comer, ganadora del Emmy por la segunda temporada. La actriz se ha convertido en una sensación desde su aparición en la serie y es la protagonista femenina de las dos nuevas películas de Ridley Scott.

La primera temporada de Killing Eve fue supervisada y escrita por Phoebe Waller-Bridge, ocupada ahora mismo por su millonario contrato de exclusividad con Amazon. Curiosamente, su sucesora en la segunda temporada, Emerald Fennell hizo historia ayer al convertirse en la primera mujer en ser nominada al Oscar por su primera película como directora: Una joven prometedora.

En la temporada final, Laura Neal, guionista de la tercera entrega, será la showrunner, guionista principal y productora ejecutiva. Killing Eve mantiene así hasta el final la costumbre de cambiar de principal responsable en cada entrega de la serie.

La temporada final de 'Killing Eve' se verá en HBO próximamente.

