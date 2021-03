Anya Taylor-Joy abre la puerta a la segunda temporada de 'Gambito de Dama': “Nunca digas nunca”

Ni siquiera en Netflix esperaban que una miniserie sobre una joven promesa del ajedrez se convirtiera en un fenómeno de masas, pero lo que ha ocurrido con Gambito de Dama es un caso para estudiar. La ficción protagonizada por Anya Taylor-Joy y que adapta la novela de Walter Trevis ha sido vista, según los datos de la plataforma, por más de 62 millones de personas desde que se estrenara el pasado 23 de octubre.

Un éxito sorpresa para la serie creada por Scott Frank y Allan Scott y que ha convertido a Anya Taylor-Joy en una de las estrellas de moda en Hollywood. Ya prepara películas como la precuela de Mad Max o lo nuevo de Robert Eggers, y mientras tanto sigue recogiendo premios por su papel de Beth Harmon. Si hace una semana le tocaba el Globo de Oro, este pasado domingo ha ganado el premio que ofrecen los críticos de EEUU (Critics Choice Awards).

Ha sido allí donde ha dado esperanza a los fans y aunque siempre se ha dicho que Gambito de Dama es una miniserie cerrada, ella no ha cerrado la puerta del todo y ha dicho que “no perdáis la esperanza todavía” sobre una hipotética continuación del éxito de Netflix.

En una entrevista con periodistas tras el premio que recoge Deadline, la actriz reconoció que “es increíblemente halagador que la gente quiera pasar más tiempo con personajes que nos importan tanto y a los que dedicamos tanto amor, pero teníamos la intención de que fuera una serie limitada, así que todos estábamos bastante sorprendidos cuando la gente empezó a preguntar por la temporada segunda temporada. Dicho esto, nunca digas nunca ".

La popularidad de la serie también se ha notado en el boom que ha surgido en torno al ajedrez. Las ventas de tableros se has multiplicado y muchos jóvenes están apuntándose a lecciones y clases. Anya Taylor-Jones reconocía en la misma entrevista que para ella el ajedrez es “una metáfora tan hermosa sobre la vida”. “Aunque tengas un plan, tienes que poder adaptarte, tienes que poder pivotar. ... es importante atacar pero también defender, y hay que aprender a hacer ambas cosas. Y necesitas todas las piezas en el tablero. No es sólo la reina deambulando. Necesitas todos de cada una de las piezas", apunta. No parece fácil que haya más episodios de Gambito de dama, pero la esperanza es lo último que se pierde.

