'Falcón y El Soldado de Invierno': acción y espectáculo en el nuevo tráiler de la serie de Disney+

Con Bruja Escarlata y Visión encaminándose al final de su temporada, después del que ha sido su mejor episodio hasta la fecha, Disney+ aprovechó el gran evento televisivo de la Super Bowl 2021 para estrenar un nuevo tráiler de su próxima serie, Falcón y El Soldado de Invierno, que llegará a la plataforma el próximo 19 de marzo.

Los fans del espíritu más clásico de las historias de acción de superhéroes encontrarán en esta segunda serie de Marvel Studios la adrenalina y la espectacularidad de películas como Capitán América: Civil War, de la que, precisamente, esta nueva historia recupera a su gran villano, el Barón Zemo, interpretado por Daniel Brühl, que regresa dispuesto a finalizar su misión de aquella película: acabar con los superhéroes.

Pero no es esta la gran sorpresa que se nos reservaba el nuevo material promocional de la serie, sino la presencia de U.S. Agent, John Walker, el personaje que interpretará Wyatt Russel, quien apunta a ser el candidato oficial del gobierno para reemplazar a Steve Rogers como el Capitán América, por lo que la lucha por su escudo no estará entre Sam y Bucky, como podíamos haber pensado en un inicio, aunque el testigo, tal como vimos al final de Vengadores: Endgame ya hubiese sido pasado de manera extraoficial.

Tráiler - 'Falcón y El Soldado de Invierno' (en español) - Disney+

Además de los toques de humor con los que se abre y cierra el tráiler, y de la química entre Anthony Mackie y Sebastian Stan, los protagonistas de la serie, en este nuevo vídeo también hemos podido ver por primera vez en acción a Sharon Carter, personaje que retoma Emily VanCamp, después de su paso por la película de 2016. El presupuesto de 25 millones que invirtió Disney en cada uno de los seis episodios de esta nueva serie ya puede empezar a apreciarse en algunos de los espectaculares planos de las múltiples escenas de acción que parece tendrá Falcón y El Soldado de Invierno, cuya temporada estará dirigida en su totalidad por Kari Skogland, nominada al Emmy en 2018 por su trabajo en El cuento de la criada.

Falcón y El Soldado de Invierno se estrenará en Disney+ el 19 de marzo, cuando haya finalizado la temporada de Bruja Escarlata y Visión.

