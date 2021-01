HBO se queda la nueva serie sobre el VIH del creador de 'Queer as Folk' y 'Years and Years'

La nueva serie de Russell T. Davies ya tiene hogar en España. HBO estrenará el 23 de enero el primero de los cinco episodios de una hora que componen It's A Sin, un retrato de la amistad y el amor durante la crisis del SIDA en la década de los 80 a través de los ojos de tres jóvenes homosexuales mientras se embarcan en una nueva vida en Londres. Olly Alexander, el líder y cantante de la banda Years & Years, será su protagonista junto a los desconocidos Omari Douglas y Callum Scott, con apariciones estelares de Keeley Hawes (Bodyguard, Los Durrell) y dos rostros tan populares como Neil Patrick Harris y Stephen Fry.

Davies es una leyenda de la televisión británica y un pionero en el retrato de historias protagonizadas por el colectivo LGTB. En su currículo más reciente destacan A Very English Scandal y Years and Years, además de los títulos que lo convirtieron en una referencia de las historias de corte homosexual. Queer As Folk, Cucumber y Banana llegaron recientemente a Filmin y recuperarlas (entregarse a ellas por primera vez) puede ser un perfecto calentamiento para lo que está por venir con su nueva serie.

Trailer de 'It's A Sin' en HBO

It's A Sin explora las vidas de Ritchie (Alexander), Roscoe (Douglas) y Colin (Howells) mientras comienzan una nueva vida en Londres a principios de la década de 1980. Sin conocerse entre sí, estos jóvenes homosexuales y su mejor amiga Jill (West), se encuentran y comparten aventuras. Pero la incidencia de un nuevo virus está aumentando y pronto sus vidas se pondrán a prueba de forma inesperada. A medida que pasa la década, y crecen a la sombra del SIDA, están decididos a vivir y amar con más fuerza que nunca.

