Abril Zamora contará 'Todo lo otro' en la primera serie confirmada por HBO España para 2021

HBO por fin empieza a enseñar sus cartas. Después de un año clave en el que se han lanzado de lleno a la producción propia con grandes títulos como 30 monedas o Patria, la filial nacional de la prestigiosa casa de las series que en el pasado creó el legendario eslogan "No es televisión, es HBO" acaba de confirmar su primera serie para 2021: será Todo lo otro, una comedia dramática escrita, dirigida e interpretada por Abril Zamora. La cocreadora de Señoras del (h)ampa, la primera persona trans en España en estar al frente en solitario de una serie de televisión, estará detrás y delante de las cámaras de una historia sobre un grupo de treintañeros inseguros, plagaditos de frustraciones, que intentan encauzar su vida en un Madrid que no parece ponérselo fácil.

La protagonista de Todo lo otro será Dafne, una treintañera con un trabajo de mierda, una ruptura reciente y una revelación que le costará manejar: está enamorada terriblemente de su mejor amigo, un asturiano desmotivado interpretado por Juan Blanco. Completan el reparto David Matarín, Nuria Herrero, Andrea Guasch, María Maroto, Bea de la Cruz, Marta Belenguer, Pepe Lorente y Raúl Mérida, un grupo de secundarios con los que ha trabajado anteriormente en cine o televisión. El actor de Élite Miguel Bernardeau y el humorista Alberto Casado, la mitad de Pantomima Full, tendrán apariciones especiales.

Zamora ha estado vinculada recientemente con tres proyectos de Netflix: como guionista en la segunda temporada de Élite y como actriz en la película de Sofía Loren La vida por delante y la miniserie El desorden que dejas. En su nueva serie mostrará un abanico de relaciones personales, de trabajos basura, de sexo fortuito y de borracheras entre semana. Lo hará a través de un tono que mezcla lo triste, el humor y lo ligero, una mezcla de tonos que la autora ya manejó sobre las tablas en obras de teatro como ¿Por qué follamos mejor cuando ya no somos novios?

Abril Zamora tiene un pequeño pero precioso papel en 'La vida por delante'. Netflix

"Tanto HBO Europe como Mandarina [productora con la que ya trabajó en Señoras del (h)ampa] han creído en la historia desde el minuto uno y en vez de cortarme las alas me han dado libertad absoluta para poder contarla sin limitaciones artísticas ni creativas, potenciando mi voz y mi autoría y eso, cuando estás escribiendo algo tan personal, es un lujo y una gozada. Ha sido un proceso catártico y precioso y aunque da un poco de vértigo, me siento muy arropada por un puñado de profesionales maravillosos, que además, son mis amigos. No puedo pedir más", explica Abril Zamora en el anuncio oficial de la serie.

Todo lo otro empezará a rodarse en los primeros meses de 2021 y se espera su estreno antes de que acabe el año. Se producirá una temporada de ocho episodios de media hora de duración. La ficción de Zamora es una nueva apuesta generacional de HBO después del estreno en 2020 de Por H o por B.