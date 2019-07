¿Qué se esconde tras la misteriosa 'H' ensangrentada de 'Señoras del hAMPA'? Lo sabemos

La serie Señoras del hAMPA ha cumplido ya cuatro capítulos de emisión y la audiencia acompaña a estas mujeres que han hecho de lo delictivo todo un entretenimiento de los miércoles. Se trata de cuatro señoras, tres madres y una abuela, que tienen sus hijos y nietos en el mismo colegio y por tantos todas ellas asisten a las mismas reuniones del AMPA, Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Ese acrónimo aparece en el titular de la cabecera pero con una letra 'h' delante, ¿a qué se debe? Todo tiene un por qué muy lógico.

El pasado 19 de junio se estrenó la serie con un gran dato de audiencia y una trama sorprendente: Mayte es una mujer con una vida llena de obstáculos, divorciada, con dos hijos con problemas en el colegio y se dedica a vender un robot de cocina imposible de controlar (a veces). En una de sus demostraciones culinarias con sus amigas una de las piezas de la máquina salió disparada y se clavó en el cuello de Elvira (Marta Belenguer, 49 años), su eterna enemiga y presidenta del AMPA. La muerte fue un accidente, pero las cuatro amigas -Mayte (Toni Acosta, 47), Lourdes (Malena Alterio, 45), Virginia (Nuria Herrero, 29) y Amparo (Mamen García, 63)- tenían motivos para matarla y deciden ocultar el cuerpo. Y poco a poco forman parte de algún que otro crimen más...

Precisamente, debido a esa forma de actuar del grupo de amigas es de lo que deriva el por qué de la letra 'H' ensangrentada que se superpone antes de 'AMPA' en el título de la serie. Y es que la palabra 'hampa' hace referencia a un "conjunto de personas que viven de forma marginal cometiendo acciones delictivas de manera habitual".

De ahí que el insertar esa letra tenga todo el sentido en un thriller televisivo como el que ofrece el producto de Telecinco. Es muy acertado el juego de palabras que se consigue y el significado que tanto 'AMPA' como 'hampa' otorgan al contenido de la trama. Pues a pesar de aparentar ser cuatro madres preocupadas por sus hijos que acuden a las reuniones del colegio para decidir lo mejor para ellos, fuera del centro educativo son protagonistas de una historia oscura que se va complicando por momentos y que les lleva a saltarse la ley a cada paso que dan.

El grupo de amigas trasladando el cuerpo de Elvira.

Además de 'contribuir' a la muerte de Elvira, las protagonistas han asesinado a la madre de Asun (Ana Fernández, 25), una joven con síndrome Down, que es vecina de una de las cuatro amigas, de Amparo, y que grabó al grupo sacando el cuerpo ensangrentado de la casa. Como venganza para no sacar las imágenes a la luz y delatarlas, Asun pide a las 'señoras del hAMPA' que maten a su madre que la maltrata. Y lo hacen tras un duelo cuerpo a cuerpo. No solo sus delitos están manchados de sangre, sino que también se están encargando de ampliar su historial delictivo con varios allanamientos, ocultación de pruebas, falsedad documental, mentir a las autoridades o uso fraudulento de inmuebles. Y esto solo acaba de empezar.

