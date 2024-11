La serie que tienes que ver si te gustó 'La amiga estupenda': una joya por descubrir que se convertirá en tu favorita

La amiga estupenda, la aclamada adaptación de la saga Dos amigas de Elena Ferrante, ha llegado a su final y muchos nos hemos quedado un poco huérfanos y con ganas de ver más historias que capturen la complejidad de la amistad femenina. Para llenar ese vacío, hoy os traemos una recomendación perfecta.

Además de por su representación detallada y emotiva de la intensa relación entre Elena y Lila, y por sus personajes complejos, la serie de HBO también ha cautivado por la forma en que abordó temas como el feminismo, las dinámicas de clase y las expectativas de género en una Italia de posguerra.

Vida, la serie que os traemos hoy, aunque ambientada en la actualidad, también pone a sus personajes en un contexto socioeconómico complicado y específico, y captura la misma esencia de relaciones profundas y complicadas entre mujeres, y el entorno que influye en sus vidas y decisiones.

¿Qué es 'Vida'?

Creada por Tanya Saracho (Looking, How to Get Away with Murder) en 2018 para la cadena Starz, Vida sigue a dos hermanas, Lyn (interpretada por Melissa Barrera) y Emma (interpretada por Mishel Prada), quienes, tras la muerte de su madre, regresan a su barrio en el Eastside de Los Ángeles.

Allí descubrirán secretos que su progenitora les escondió durante años y también nuevas verdades sobre sí mismas y sobre la comunidad latina de la que una vez intentaron distanciarse.

'Vida' (2018)

Por qué gustará a los fans de 'La amiga estupenda'

Al igual que La amiga estupenda, Vida explora el vínculo profundo y conflictivo entre dos mujeres. Emma y Lyn, que son polos opuestos en muchos sentidos, pero cuya dinámica recuerda a la relación entre Elena y Lila, donde el amor y el resentimiento coexisten en un equilibrio tenso.

Emma es racional, controlada y tiene un aire de superioridad que proviene de haber dejado su barrio para tener una carrera exitosa. Lyn, por otro lado, es más emocional y hedonista, evitando confrontar la realidad y prefiriendo vivir el momento.

Además, Vida ofrece una exploración crítica del lugar de origen de sus protagonistas, algo que es central también en la narrativa de Ferrante, pues de manera similar el Eastside de Los Ángeles en Vida no es simplemente un fondo para la acción, sino una comunidad viva y cambiante que influye en las decisiones y vidas de Emma y Lyn.

'Vida' (2018)

La serie aborda temas como la gentrificación, el desarraigo cultural y la lucha por mantener una identidad frente a cambios económicos, lo que añade una capa de complejidad similar a la lucha de las protagonistas de Ferrante por superar las limitaciones de su entorno napolitano.

Si os fascinó la relación multifacética de Elena y Lila en La amiga estupenda, la evolución de las hermanas Emma y Lyn en Vida os resultará igual de cautivadora. Ambas series ofrecen una visión cruda y honesta de las complejidades de las relaciones entre mujeres, así como del entorno que influye en sus destinos.

Vida no solo es una continuación temática perfecta para los fans de Ferrante, sino también una serie que merece ser descubierta y apreciada por su propia originalidad y sensibilidad.