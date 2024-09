Billy Bob Thornton, Demi Moore y Jon Hamm juntos en la nueva serie del creador de 'Yellowstone': este es el tráiler

"La industria del petróleo y el gas genera 3.000 millones de dólares de beneficios al día. Pero antes de ganar ese dinero, hay que proteger la tierra y controlar a la gente. Ese es mi trabajo. La primera parte es bastante sencilla, es la segunda la que puede hacer que te maten". Así presenta Landman, la nueva serie del creador de Yellowstone, a su protagonista, en el tráiler que acaba de lanzar Paramount.

Adaptada del podcast de Christian Wallace Boomtown de 2019, por el propio autor junto a Taylor Sheridan, la serie sigue a Tommy Norris, interpretado por Billy Bob Thornton, un hombre que sirve como pacificador y solucionador de problemas en el mundo de las plataformas petrolíferas de Texas.

Según reza la sinopsis oficial, en el escarpado terreno del oeste de Texas, un equipo de terratenientes trabaja para conseguir contratos de arrendamiento de petróleo y gas, actuando como intermediarios entre los terratenientes y las corporaciones energéticas.

La trama se centra en un terrateniente motivado cuyas ambiciones en el sector energético le llevan a complejas negociaciones y dilemas morales. La serie explora la intensa competencia y las consecuencias de largo alcance de los acuerdos de los terratenientes, destacando la intersección de la ambición personal y los efectos más amplios sobre la comunidad y el mundo natural.

Landman promete ser una atractiva mezcla de drama, grandes apuestas y una compleja dinámica de personajes, con el telón de fondo de la industria petrolera actual, que explora el descarnado mundo de los multimillonarios y los rudos trabajadores que impulsan un boom que afecta el medioambiente, la economía y la política mundial.

'Landman' | Tráiler V.O.

Junto a Thornton, hay en la serie un reparto repleto de estrellas encabezado por Jon Hamm (Mad Men, Fargo), Demi Moore (Feud: Capote vs Swans) Andy García (Expendables), Michael Peña (End of Watch), Ali Larter (La última víctima), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2) y James Jordan (Yellowstone).

Landman promete cautivar al público con su exploración del poder, la codicia y el coste humano de la búsqueda de fortuna en el implacable mundo de las plataformas petrolíferas del oeste de Texas.

Esta es la última incorporación al imperio de Taylor Sheridan en Paramount+, que ya incluye series de éxito como 1923, 1883, Mayor of Kingstown y, por supuesto, Yellowstone.

La serie se estrenará con dos episodios en Paramount+ el 17 de noviembre en Estados Unidos y se emitirán nuevos capítulos cada domingo hasta completar los 10 que tiene la temporada.

En España se verá en SkyShowtime, como el resto de series de Sheridan, en una fecha por confirmar.