Allie Shehorn, maquilladora de 'Rebel Moon' y 'Babylon', es apuñalada más de 20 veces por su exnovio

Allie Shehorn, maquilladora profesional que ha trabajado en películas como Babylon o Rebel Moon, ha sufrido una agresión brutal a manos de su exnovio. Según los informes, Shehorn fue apuñalada más de 20 veces en su casa el pasado 23 de mayo, sufriendo múltiples cortes en el cuello, los brazos y el abdomen.

A pesar de la gravedad del suceso, logró sobrevivir milagrosamente, aunque tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital para someterse a múltiples cirugías. Fue encontrada por su madre Christine White, en la madrugada del pasado jueves.

"La encontré y tuve que ir al dormitorio donde sucedió. Y no fue un espectáculo agradable de ver", contaba White a los medios. "Este no es el tipo de cosas que le deberían pasar a nadie y tampoco crees que esto te vaya a pasar nunca".

Shehorn trabajó en ambas películas de la saga Rebel Moon, en Babylon, en el reciente remake de Mean Girls y en The Rich and the Ruthless. Ingresó en estado crítico, aunque ha salido de la UCI hoy. Su amigo Jed Dornoff dijo que, después del ataque, la maquilladora puede hacer un uso limitado de sus manos. En redes sociales, publicó una foto de Shehorn y White, donde se la ve con un aspecto sorprendentemente optimista en la cama del hospital.

El agresor de Shehorn, contra quien supuestamente había interpuesto una orden de alejamiento por violencia doméstica, huyó del estado después del presunto ataque. Según múltiples informes que citan a las fuerzas del orden, fue arrestado en Texas, cerca de la frontera con México. Según amigos de la víctima, el agresor es un actor a quien conoció en el set de Rebel Moon .

La maquilladora Allie Shehorn con su madre en el hospital.

Los amigos de Shehorn han abierto una plataforma en GoFundMe para ayudar a Shehorn a hacer frente a sus facturas médicas. Su amigo Christopher Wayne contó que "el hecho de que haya podido superar lo que hizo esa noche y lo rápido que se está recuperando es realmente sorprendente".

Otra de las amigas de Shehorn, Emily MacDonald, le dijo a los medios que tiene un largo camino por delante y que tendrá que pasar otro mes en cuidados intensivos, además de someterse a un proceso de fisioterapia posoperatoria.

Sin embargo, también contó que la maquilladora ha estado de un sorprendente "buen humor", y que incluso ha hecho bromas con sus seres queridos mientras estaba en el hospital. "Siento que nos está consolando a todos. Incluso cuando está en lo más hondo, sigue buscando cómo puede ayudar a otras personas a salir adelante".