'Sexo en Nueva York' tendrá su propio reality de citas: todo sobre el nuevo formato basado en la serie

Sexo en Nueva York está más viva que nunca. Después de estrenar la segunda temporada del spin-off And just like that..., la serie ha servido para inspirar un nuevo 'dating show'. La productora Bunim/Murray Productions se ha asociado con Candace Bushnell, cuyo libro sirvió de base para crear la serie de gran éxito, y están desarrollando Is There Still Sex in the City?, un reality basado en la serie.

El programa seguirá a cuatro mujeres de unos 50 años que se van a vivir a un castillo rural. Allí conocerán a una serie de pretendientes entre los que tendrán que escoger a su pareja ideal. El productor, que pertenece al grupo de Banijay Americas (El desafío), presentará el dating show a potenciales compradores y distribuidores el próximo mes.

Según la sinopsis, las protagonistas "Probarán los juguetes de los niños, probarán a jugadores de más edad, se enamorarán de los chicos ricos e incluso coquetearán con el hombre de sus sueños. Pero al final, ¿quién será el que les acabará robando el corazón?. ¿Podrán estas mujeres traer de vuelta el sexo a la ciudad?".

Bushnell escribió una columna en el New York Observer que después se convertiría en el libro Sex and the City, y que también serviría de base para la exitosa serie de HBO Sexo en Nueva York. El fenómeno tuvo un total de seis temporadas, dos películas y un reboot llamado And Just Like That, que actualmente está rodando su tercera temporada.

Conocida como la Carrie Bradshaw de la vida real, la autora creó al personaje como su alter ego mientras escribía el libro porque no quería que sus padres supieran que acababa de estar en un club de esas características y que incluso tenía su propio reality Sex, Lives and Video Clips en VH1, donde ella y otro presentador iban a clubs de sexo.

'Sexo en Nueva York'.

Bushnell ha dicho que "Las mujeres de cincuenta y tantos años o más son el nuevo grupo demográfico de citas más popular, y debéis saber que yo soy una de ellas". También recordó: "A lo largo de décadas, he salido con hombres de todas las edades y estoy muy emocionada de trabajar en un programa que combina mi pasión por las relaciones con la oportunidad de ayudar a mujeres, como yo, a renovar el amor".

La presidenta de Bunim/Murray, Julie Pizzi, añadió: "Creemos que la marca de Candace [Bushnell] ha crecido con su audiencia y su experiencia en el espacio de las citas es un punto de entrada increíble para un experimento inmersivo de citas".

Según un portavoz de Bunim/Murray, Bushnell está "muy involucrada creativamente y abierta a aparecer ante la cámara" y el primer cásting también está en marcha.

