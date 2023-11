Muere Frances Sternhagen, actriz de 'Cheers' y 'Sexo en Nueva York' y nominada al Emmy, a los 93 años

Frances Sternhagen, ganadora del premio Tony en hasta dos ocasiones y actriz conocida por sus papeles en Cheers y Sexo en Nueva York, ha fallecido a los 93 años. Su hijo John Carlin fue quien confirmó la noticia el miércoles con una conmovedora publicación en Instagram.

"Frannie. Mamá. Frances Sternhagen", escribió bajo el carrusel de fotografías. "La noche del lunes 27 de noviembre, falleció pacíficamente en su casa, un mes y medio antes de cumplir los 94 años. Publicaré algo más pronto, pero por ahora solo quiero dar gracias por el gran regalo de artista y ser humano que fue Frances Sternhagen. Ella era muy querida por muchos. Tengo mucha suerte de poder llamarla mamá, amiga y compañera de canto y baile".

Sternhagen fue una actriz conocida tanto en el mundo del teatro como en el cine, destacando entre sus créditos series como Sexo en Nueva York, Urgencias y Cheers o películas como Independence Day y Julie & Julia.

Nacida el 13 de enero de 1930 en Washington D. C., Sternhagen comenzó su carrera enseñando interpretación, canto y baile a niños de escuela en la Academia Milton. Hizo su debut en Broadway en el año 1955 como Miss T. Muse en The Skin of Our Teeth, antes de llegar a los escenarios off-Broadway ese mismo año con Thieves' Carnival. Después, al año siguiente ganaría su primer premio Obie por su papel en The Admirable Bashville.

Sternhagen continuó su carrera en los escenarios de Broadway durante cinco décadas, durante las cuales recibió hasta siete nominaciones al Tony y dos premios, ambos como actriz destacada en una obra de teatro.

Frances Sternhagen en 'Sexo en Nueva York'

El primero llegó en 1974 por The Good Doctor, la versión de Neil Simon de Chekov en la que interpretó a varios personajes a través de varias parodias. Dos décadas más tarde, volvió a ganar el galardón por el papel de Lavinia Penniman en la reposición de Broadway de The Heiress, basada en la novela Washington Square de Henry James. También se incluyen en sus créditos sobre las tablas The Sign in Sidney Brustein's Window, Equus, Angel, On Golden Pond y Morning's at Seven.

Otros papeles por los que destacó incluyen el personaje principal de Mary en Driving Miss Daisy, un personaje en una reposición de Long Day's Journey into Night de Eugene O'Neill y también interpretando a la Sra. Dowey en el drama ambientado en la Primera Guerra Mundial Echoes of the War.

Aunque mientras se convertía en una de las estrellas más famosas de los escenarios de Nueva York, Sternhagen también tuvo tiempo de hacerse hueco en la industria de Hollywood.

Los amantes de la televisión recordarán a la actriz por ser dos veces nominada al Emmy por interpretar a la madre de Cliff Calvin en Cheers. También hizo de Millicent Carter, la abuela del Dr. John Carter (Noah Wyle) en 17 episodios de Urgencias, y fue nominada por tercera vez al Emmy por su interpretación de Bunny MacDougal, la suegra estirada de Charlotte (Kristin Davis) en Sexo en Nueva York.

Por otro lado, en el cine destaca su participación en producciones como títulos como Independence Day, Misery, Raising Cain, The Mist y Julie & Julia.

