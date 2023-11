Sean Penn elogia a Matthew Perry por hablar de sus adicciones: "Dio mucha alegría con su talento"

Sean Penn, que participó como estrella invitada en dos episodios de la octava temporada de Friends en 2001, dijo que Matthew Perry era un "tipo con mucho talento", y reveló que le elogió por su libro de memorias cuando se cruzaron por última vez.

"No puedo decir que le conociera mucho, pero me caía muy bien", dijo Penn en el episodio del miércoles del podcast Piers Morgan Uncensored. "Le vi hace poco, cuando ambos estábamos cogiendo un vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles, y le felicité por lo que sabía de su libro".

En sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, Perry habló abiertamente de su lucha durante décadas contra la adicción a las drogas y el alcohol. Penn reconoció que "no había leído el libro", pero dijo que "había visto varias entrevistas de Perry" sobre la obra.

"Hablaba de su lucha, se había enfrentado a su problema y era muy inteligente y audaz al respecto, ofreciendo generosamente su experiencia a la gente para que le fuera útil a quien pudiera necesitarla", dijo.

El oscarizado actor -cuyo hijo Hopper, de 30 años, lidió con la adicción y la superó- expresó su empatía y habló con franqueza sobre la "dura situación" a la que se había enfrentado el protagonista de Friends.

"Es trágico. No puedo decir que me sorprendiera mucho. No sé qué dice el informe del forense, pero sé que se había hecho mucho daño en los órganos a lo largo de los años".

Penn dijo que Perry dejó un impacto duradero en el mundo. "Dejó atrás esa historia y dio mucha alegría a mucha gente con su talento", dijo. "Así que le deseo lo mejor a su familia".

Perry murió a los 54 años el 28 de octubre en su casa de Pacific Palisade en Los Ángeles. Fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles el 3 de noviembre en un funeral íntimo al que asistieron sus seres queridos, entre los que se encontraban Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, compañeros de Perry en Friends. Aún no se ha determinado la causa oficial de su muerte.

Penn se une a una larga lista de estrellas de Hollywood que han rendido homenaje al fallecido actor, incluidos sus cinco compañeros de reparto de Friends, Elliott Gould, John Stamos, Aisha Tyler, Maggie Wheeler, Sarah Paulson y Hank Azaria.

