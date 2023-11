Qué series ver este fin de semana: los estrenos de Netflix, Disney+, HBO Max y Movistar Plus+

Este fin de semana son ocho los estrenos de series destacados que han llegado a las plataformas de streaming españolas, por lo que el plan de sofá y manta está garantizado. Para empezar, la cita ineludible del mes, los primeros episodios de la temporada final de The Crown, que ya están en Netflix.

A la misma plataforma llega la versión animada de Scott Pilgrim, que ha conseguido reunir al reparto original de la película de 2010, encabezado por Chris Evans, Brie Larsson, Kieran Culkin y Michael Cera.

Kayle Cuoco vuelve a las pantallas con una mezcla de thriller y comedia negra que parodia a los true crime, que se puede ver en Movistar Plus+. También tienen nueva serie los creadores de The OA, una particular propuesta de misterio que puede verse en Disney+, y la representación española llega a Atresplayer Premium con Camilo Superstar. Estas son las más destacadas, pero en la lista hay tres estrenos más para elegir.

'Basado en una historia real'

Disponible en: Movistar Plus+

Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Chris Messina (Air) y Tom Bateman (Thirteen Lives) portagonizan este thriller de comedia negra de ocho episodios que sigue a un agente inmobiliario, una ex estrella del tenis y un fontanero, que aprovechan una oportunidad única para capitalizar la obsesión de Estados Unidos por el crimen.

La primera temporada, de ocho episodios, está creada por el showrunner, productor ejecutivo y escritor nominado al premio Emmy por The Boys, Craig Rosenberg (Gen V).

'Asesinato en el fin del mundo'

Así es 'Asesinato en el fin del mundo'

Disponible en: Disney+

Darby Hart, una detective aficionada, y otros ocho invitados son convocados por un multimillonario solitario a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los invitados aparece muerto, Darby debe utilizar todas sus habilidades para demostrar que se trata de un asesinato, en contra de una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino se cobre otra vida.

Brit Marling y Zal Batmanglij regresan con su nueva serie tras la magnífica The OA, cancelada injustamente por Netflix, con una nueva enigmática historia protagonizada por Emma Corrin (The Crown), Clive Owen y la propia Marling.

'The Crown' - Temporada 6A

Disponible en: Netflix

En su primer verano como pareja divorciada, el Príncipe Carlos y la princesa Diana comparten unas vacaciones muy diferentes con sus hijos. Los Fayed reciben a Diana en el sur de Francia, haciendo que los jóvenes Príncipes disfruten de yates de lujo, videojuegos y noches de cine. Mientras tanto, Carlos se aferra a la tradición en Balmoral.

La prensa, por su parte, comienza a jugar con las comparaciones, alimentadas por los paparazzi y parte del equipo de prensa real. Un viaje a París lleva a Diana a un punto crítico, con el telón de fondo de una persecución mediática cada vez más intensa y agresiva.

La temporada final de la exitosa serie de Netflix se verá en dos partes. Esta primera cubrirá hechos de 1997 narrados en cuatro episodios. Los restantes se estrenan el 14 de diciembre y cubrirán eventos hasta 2005.

'Julia' - Temporada 2

Disponible en: HBO Max

Con su innovador programa de cocina en antena, Julia (Sarah Lancanshire) se enfrenta a su creciente fama y a lo que eso significa para ella, sus colegas y su programa. En la segunda temporada, Julia y su devoto marido Paul (David Hyde Pierce) regresan de la casa de Simca en Francia para descubrir que su éxito lo ha cambiado todo.

A través de su singular alegría de vivir, ella y su equipo deben lidiar con la WGBH, la Casa Blanca y una amenaza de su pasado, sin dejar de encabezar la televisión pública impulsada por mujeres y enfrentarse a problemas sociales que aún prevalecen hoy en día.

'Monarch: el legado de los monstruos'

Disponible en: Apple TV+

Tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los Titanes que arrasó San Francisco y reveló al mundo que los monstruos existen, esta serie presenta a dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch.

Las pistas les llevan al mundo de los monstruos y, en última instancia, hasta el oficial del ejército Lee Shaw. Shaw está interpretado por Kurt Russell y Wyatt Russell, en la década de 1950 y más de medio siglo después. En la actualidad, Monarch se ve amenazada por lo que Shaw sabe. Esta gran saga, que abarca tres generaciones, revelará secretos enterrados y nos mostrará la forma en que los momentos épicos y trascendentales pueden seguir reverberando mucho tiempo después de haber tenido lugar.

'Scott Pilgrim da el salto'

Disponible en: Netflix

La serie sigue a Scott Pilgrim, un joven canadiense que conoce a la chica de sus sueños, Ramona Flowers, pero descubre que, para salir con ella, primero debe dejar fuera de juego a sus siete exnovios. Luego, la cosa se complica aún más. Esta nueva versión de la novela gráfica y la película tiene el mismo punto de partida, pero amplía su universo.

Trece años después del estreno de la película, Bryan Lee O'Malley, autor de los cómics y cocreador de la serie ha conseguido reunir al reparto original de 2013 para darle voz a los mismos personajes, un elenco repleto de estrellas entre las que destacan Chris Evans, Michael Cera, Brie Larsson, Anna Kendrick, Mary Elizabeth Winstead, Brandon Routh y Kieran Culkin.

'Camilo Superstar'

Disponible en: Atresplayer Premium

Retrata el momento en el que Camilo Sesto asume el riesgo de traer a España el musical internacional Jesucristo Superstar en los años 70, enfrentándose a la censura franquista, a los ultras que buscaban perpetuar la dictadura mediante la violencia y a su propia compañía discográfica.

El actor Alejandro Jato será Camilo Sesto en esta nueva serie que cuenta con un excepcional reparto compuesto por: Adrián Lastra, Natalia Reyes, Pepe Ocio, Javier Godino, Vito Sanz, Oscar de la Fuente, y con la colaboración especial de Eugenia Silva y Elena Rivera.

'Fellow Travelers'

Disponible en: SkyShowtime

Creada por el nominado al Oscar Ron Nyswaner (Philadelphia, Homeland), esta serie dramática y thriller político presenta una épica historia de amor, protagonizada por Matt Bomer (The Normal Heart, Los chicos de la banda) y Jonathan Bailey (Los Bridgerton), junto a Jelani Alladin (The Walking Dead World Beyond), Allison Williams (Get Out, Girls) y Noah J. Ricketts (American Gods).

Bomer interpreta al carismático Hawkins Fuller, que mantiene una carrera política, financieramente gratificante. Hawkins evita las relaciones sentimentales, hasta que conoce a Tim Laughlin (Bailey), un joven que rebosa idealismo y fe religiosa. Ambos comienzan un romance justo cuando Joseph McCarthy y Roy Cohn declaran la guerra a los "subversivos y desviados sexuales", iniciando uno de los periodos más oscuros de la historia estadounidense del siglo XX.

