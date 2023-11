Najwa Nimri: "Zulema y Gloria son parecidas, pero una está activada desde la ira y la otra desde el miedo"

Aunque sus anteriores proyectos no terminasen de encontrar un sitio cómodo entre el público, el que la sigue la consigue y Manolo Caro ha logrado conquistar de nuevo a la audiencia con Sagrada familia, que después del éxito que obtuvo con su primera tanda de capítulos, acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix.

En esta serie se narra la llegada de una nueva familia a Fuente del Berro y cómo ésta rompe con la estabilidad de un barrio donde viven Gloria (Najwa Nimri) junto a su bebé y Aitana, su au-pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. En un barrio en el que nada es lo que parece, cuatro vecinas forjarán una fuerte amistad con un denominador común: son madres.

Con motivo del estreno de la segunda temporada, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con la protagonista de la ficción Najwa Nimri y con su creador Manolo Caro. Ambos cuentan cómo ha sido abordar la trama de los nuevos episodios, qué implica seguir colaborando con la plataforma y en qué se parece Gloria a Zulema de Vis a vis, uno de los personajes más icónicos de su carrera.

Los nuevos episodios

El propio Manolo Caro llegó a declarar que su intención inicial era contar esta historia en dos temporadas y que Sagrada familia se concibió como una historia de "dos tomos", por lo que esta segunda entrega hará realidad su propósito y sirve como broche final para esta historia tan disfrutable.

Sobre el regreso de la serie y el punto en el que se encuentra la protagonista habló Najwa Nimri. "Era más complicado agarrar a Gloria desde el final de la primera temporada, porque el tono que me interesa a mí de esta mujer, no se trataba de que esté tan atacada", comenzó diciendo.

"Y de repente, hay una cosa que le pasa en el primer capítulo... Y es cierto que, por mucho que esa fuera la realidad del personaje y de la persona... Si le has hecho eso a tu hijo, haya pasado lo que haya pasado, te interesa verla después en escenas como de Hitchcock, ¿no? No puedo contestar a nada, pero sí que puedo decir que me encanta vivir en este mundo de melodrama que tanto me recuerda al de Kim Novak en Vértigo".

Gloria y Zulema

A la hora de pensar en la evolución de Gloria en la serie, los espectadores que conozcan la trayectoria de Najwa Nimri podrían llegar a pensar en otros de los personajes a los que ha interpretado, como podría ser el caso de Zulema en Vis a vis. Aunque sean mujeres diferentes dentro de la ficción, sí que hay algo en ellas que las conecta, porque ambas se ven arrastradas por situaciones límite de formas parecidas.

Gloria ('Sagrada familia') y Zulema ('Vis a vis').

"Sí, Gloria y Zulema tienen algo parecido, porque dentro de cómo estudio yo a los personajes, hay un sitio reflejo que no, no lo voy a explicar en palabras porque la gente va a saber que estoy pirada...", señaló la actriz.

"Pero la diferencia es fundamental, está en la forma en la que se transmite la energía, porque tú cuando ves a Gloria no estás viendo a Zulema, estás viendo que ha cambiado la energía. Como actriz he cambiado la energía, lo he conseguido. Es lo que más me gusta de Gloria. La miro y digo '¡lo he conseguido aquí!' Pero es algo que no consigo siempre".

"Y además, Zulema está activada desde la ira y Gloria está activada desde el miedo, aunque son igual de determinadas. Parece que que las guía la determinación, casi parecen la misma, pero están en sitios diametralmente opuestos. La ira da un tipo de determinación y el miedo otro. Porque el miedo es desde la paranoia. Gloria está todo el rato con la cabeza a mil por hora", agregó.

"Es verdad que tiene mucha determinación y esa determinación la puedes confundir con la de Zulema, pero es desde otro sitio. Al final se pueden parecer, porque en el final ya hay menos miedo y termina decidiendo. Y como que hay algo que ves más calmado y ahí puedes entender que hay una conexión", concluyó, tratando de hacer referencia al desenlace del personaje.

Gestionando la confianza

Tras las cámaras de 'Sagrada familia'. Netflix

Después de hablar de Zulema y tratar de encontrar similitudes entre el personaje de Vis a vis y el de Sagrada familia, Manolo Caro hizo retrospectiva con respecto al impacto de series anteriores como La casa de las flores, Alguien tiene que morir y Érase una vez... pero ya no, pensando en cómo puede influir a la hora de crear el impacto que tiene la ficción en el público.

"A la hora de crear no influye, porque, casualmente, esta historia yo la tenía en la cabeza y los ejecutivos la conocían. Las cosas que quise probar, con las que estuve experimentando y que no tuvieron tan buenos resultados estaban ahí. Y cuando me reunía con Netflix me insinuaban '¿por qué no retomas 'Sagrada familia'?'", cuenta Manolo Caro.

"Lo que hice antes pudo no haber funcionado, pero es muy difícil no empatizar con unas familias que se aman entre ellos y que pelean, que luchan, que cometen errores en nombre del amor, y que son disfuncionales. Ahí fuera todos tenemos una familia disfuncional y yo puedo hablar mal de mi familia, pero si habla alguien habla mal de ella, me volveré loco".

"Hay temas que son más afines a las audiencias. Y aquí hemos tenido muchísimos riesgos, porque la estética, el universo y el hecho de ponerme a prueba en otro código, el melodrama... Pero me encantó hacerlo. Me sentí muy cómodo y muy arropado por el equipo de actores, por el equipo creativo y también es cierto que hay proyectos que nacen con estrella. Es una cosa rarísima, pero es como si tuvieran vida propia los proyectos y se movieran y llegasen a donde tienen que llegar", concluyó.

Un final impactante

Fotograma de 'Sagrada familia'. Netflix

"Tenía que justificar lo que escriben ellos", respondió Najwa Nimri a cuál fue su manera de abordar el final de su personaje. "Yo soy un peón dentro de un patrón y cuando tengo muy claro por dónde va algo, a veces hago propuestas que tienen que ver con cambios significativos, pero nunca tienen que ver con antojos. No soy nada antojadiza con los personajes, de hecho, a veces prefiero hasta salirme de escena si hace falta", explicó la actriz.

"Y en el caso de Gloria, estaba muy ajustado, pero también había un ritmo muy trepidante y tenía que poder dar todos los cambios en muy poco tiempo. Eso es lo que a mí me ha resultado más complicado. Entiendo que llegues a unir a Zulema de repente con una persona así de laxa y que, desde este caparazón, sea capaz de conseguir todo para luego manipular emocionalmente. Hay algo que se repite en su cabeza, pero ha tomado la decisión correcta. Viene y va, de forma intermitente, per ha decidido", describió, tratando de no desvelar el final de la serie.

"Gloria es inteligente y hábil, es una mujer consciente y que sabe los errores que ha cometido, no es ninguna loca. Y cuando no se está loco hay un momento en el que reparas y dices 'a ver, la he cagado'. Y cuando uno la caga asume sus responsabilidades", quiso zanjar Manolo Caro el tema del desenlace.

El siguiente paso

Por último, ambos quisieron mirar hacia adelante y pensar en sus próximos proyectos. "Berlín, después Hildegard... Ahora toca respirar. Literalmente, en el último año y medio no he parado ni una semana. Entonces, mi siguiente proyecto es parar", adelantó Nimri. "En principio ya no estoy en el siguiente proyecto que iba a estar y creo que me ha venido Dios a ver porque me puede dar un chungo, directamente. Yo acabo en un hospital, soy de esas, así que lo que tengo que hacer es parar cinco meses, porque no he parado".

La situación de Manolo Caro, en cambio, es muy diferente. "Yo acabo de terminar un rodaje. Después de cinco años de no hacer cine, regresé a hacer una película maravillosa que se llama Fiesta en la Madriguera, basada en un libro de Juan Pablo Villalobos que escribí con Nicolás Giacobone. Se filmó entre México y África y bueno, ha sido un rodaje muy complejo, así que también un poco cargarme de energía, llevarlo a buen puerto en posproducción y escuchar, escuchar qué pasa después. Y encontrar la historia para volver", explicó el creador.

