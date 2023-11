El cocreador de 'Los Simpson' contradice los rumores y afirma que Homer seguirá estrangulando a Bart

Con 33 temporadas a sus espaldas y más de 700 capítulos, Los Simpson es considerada por muchos como una de las series de animación más emblemáticas de la historia. Sus personajes forman parte del imaginario colectivo y son muchas las generaciones que han podido disfrutar de las aventuras de Homer, Marge, Bart o Lisa.

Sin embargo, aunque el ingenio de sus guionistas ha hecho que la ficción siga enganchando a millones de personas a través de la pequeña pantalla, la serie de televisión también ha tenido que reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos.

Una forma de hacerlo ha sido la desaparición progresiva de uno de los gags más característicos de la serie de dibujos animados, y parece que Homer Simpson, el personaje más característico y controvertido de la serie, ya no estrangula a su hijo, Bart Simpson.

[Así fue la parodia de 'Padre de familia' al príncipe Harry y Meghan Markle]

La explicación, en el capítulo 3

La serie de televisión aborda la polémica sobre el estrangulamiento de Homer a Bart en el episodio 3 al admitir que esta broma está desactualizada y ya no funciona. En este capítulo, la serie da la explicación de por qué Homer Simpson no va a estrangular a su hijo nunca más.

En este episodio, la familia Simpson da la bienvenida a un nuevo vecino que llega a la ciudad. Homer estrecha la mano a este nuevo personaje, en un gesto cordial de saludo.

Homer y Bart en 'Los Simpson'

El nuevo vecino se siente halagado por ese recibimiento y el padre de los Simpson bromea con Marge: "Tantos años estrangulando a Bart han merecido la pena". Instantes después, rectifica: "Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado", explicando el motivo por el que ya no reprende violentamente a Bart.

Esta simple afirmación no solo explica la desaparición de esta 'broma' de la serie, sino que es también una muestra de la nueva actitud del personaje y del cambio de tendencia de la exitosa ficción.

El creador responde

Matt Groening y James L. Brooks, creadores de 'Los Simpson'.

No obstante, el cocreador y productor ejecutivo de la serie James L. Brooks ha declarado que ese gesto no desaparecerá por completo. En una entrevista con la revista People, Brooks dijo abiertamente: "No crean ni por un segundo que estamos cambiando algo". Después de ver una ilustración de Homer estrangulando a Bart con un titular que decía: "Los Simpson: no más estrangulamientos", Brooks exclamó "¡¡Por qué hacéis clickbait!!".

"Nada se está amansando. Nada, nada, nada", aseguró el cocreador. "Seguirá estrangulándolo, [si] quieres usar ese horrible término para referirte a esto. Su padre seguirá amándole a su manera".

A pesar de las recientes declaraciones de Brooks, Homer lleva tiempo sin interactuar con Bart de esta manera. Según IGN, la última vez que ocurrió fue en la temporada 31 de la serie, que se emitió entre 2019 y 2020. "Mira, Marge, estrangular al niño ha valido la pena", bromeaba Homer con Marge. "Es broma. Ya no hago eso. Los tiempos han cambiado", añadía el personaje.

Sigue los temas que te interesan