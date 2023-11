Sharon Stone revela una de sus primeras experiencias de acoso sexual en la industria de Hollywood

Sharon Stone ha revelado durante una entrevista una de sus primeras experiencias de acoso sexual en la industria, ocurrida en la oficina de un ejecutivo de Sony en los años 80, antes de que películas como Instinto básico la convirtieran en un rostro internacional.

En el podcast "Let's Talk Off Camera" de Kelly Ripa, Stone habló de sus inicios en Hollywood y entre esas experiencias, contó que un antiguo jefe de Sony, del que no reveló su nombre, le enseñó el pene cuando ella acudió a su despacho para una reunión general.

Stone recuerda estar "muy emocionada" por "llevar un traje especial" para "conocer al alto ejecutivo. "Llevaba una "chaqueta de Ralph Lauren con un pequeño volante en el hombro, falda vaquera con un gran volante en la parte inferior y botas vaqueras".

"Estaba sentada en el sofá de su despacho, uno de esos gigantes muy bajos, estaba básicamente en el suelo y mis rodillas estaban así alrededor de mi cuello porque soy alta. Él se estaba paseando por la oficina y me dijo: 'Oh, es cierto lo que dicen de ti, eres la más hermosa. No hemos visto a nadie como tú en décadas. Todo el mundo habla de ti. Eres la más elocuente. Eres inteligente y hermosa. Y ese pelo'".

"Entonces se me acercó, se puso justo delante de mí y me dijo: 'Pero primero... ' y sacó su pene justo en mi cara", dijo Stone.

"Por supuesto, yo era muy joven e hice lo que que hago cuando estoy nerviosa, empecé a reírme. Empecé a reír y a llorar al mismo tiempo y no podía parar porque me puse histérica. No podía parar, así que él no sabía qué hacer, se guardó el pene en el pantalón guardó y se fue".

Stone continuó: "Estaba allí sentada, histérica, y al final vino su secretaria y me sacó de allí. No fue la última de muchas experiencias extrañas como ésta en mi carrera".

Durante los primeros meses después de las primeras denuncias contra Harvey Weinstein que pusieron en marcha el movimiento MeToo, se viralizó un vídeo de Sharon Stone en el que en una entrevista en CBS Sunday Morning le preguntaron si alguna vez se había enfrentado a alguna situación de acoso en Hollywood en la que se hubiera sentido incómoda.

La actriz se rio con una sonora carcajada durante diez segundos antes de contestar: "He estado en este negocio durante 40 años ¿Puedes imaginar cómo era el negocio en el que entré hace 40 años, con el aspecto que tengo? Lo he visto todo".

La actriz señaló en el podcast de Ripa que está abierta a aceptar las disculpas de los hombres de Hollywood que la han maltratado a lo largo de los años, pero para los que no se disculpen, su mensaje es el siguiente: "No vuelvas a sentarte a mi lado nunca más, porque si vuelves a sentarte a mi lado, me levantaré en público y diré: 'He dicho que no te sientes a mi lado', y todos sabrán de lo que hablo".

Stone añadió: "He ido a proyecciones en las que el único asiento que quedaba era uno vacío a mi lado y he tenido hombres sentados en las escaleras del pasillo porque saben, no pueden sentarse en esa silla vacía a mi lado a menos que vayan a pedir perdón".

