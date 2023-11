Muere Shannon Wilcox, actriz de 'Dallas' y 'Un dúo de tres', a los 80 años

Shannon Wilcox, actriz conocida por aparecer en películas como Un dúo de tres y Seis semanas y en series como Dallas, ha fallecido a los 80 años. Falleció el pasado 2 de septiembre en Los Ángeles, según reveló su hija, la actriz y directora Kelli Williams.

Antigua miembro de la legendaria asociación The Actors Studio, Wilcox también interpretó a la madre de Ali Mills (Elisabeth Shue) en Karate Kid (1994) y trabajó en muchas otras películas, entre las que destacan La frontera (1982) de Tony Richardson, Peligrosamente juntos (1986), Ayer, hoy y siempre (1991) de Mark Rydell y Seven (1995) de David Fincher.

Wilcox interpretó a la exesposa del Doctor Jenkins en Un dúo de tres (1984) de Alan Rudolph, también a la esposa de un político de California en Seis semanas (1982) de Tony Bill. Además, participó en Frankie y Johnny (1991), de Garry Marshall, un director con el que volvería a trabajar en varias ocasiones como Dos sabuesos en la isla del edén (1994), Un timador con alas (1996) o Princesa por sorpresa (2001).

[La huelga de actores seguirá adelante: no hay acuerdo tras la "última y mejor" oferta de los estudios]

Nacida en Ohio con el nombre de Mary Kay Wilcox, la actriz se crió en una granja en Indiana con sus hermanos y asistió a la escuela secundaria y a la universidad en Boulder, Colorado, antes de mudarse a París para convertirse en bailarina. Después se trasladó a Los Ángeles, que fue donde comenzó su carrera como actriz.

Wilcox hizo su debut en pantalla en un episodio de 1976 de Starsky & Hutch y apareció en otras series como Kaz, Hawaii 5-0, Family y Hart to Hart antes de realizar su primera película, Cheaper to Keep Her (1980), que protagonizaba Mac Davis. En 1981, formó parte del grupo de actores y cineastas invitados por Sydney Pollack para estudiar en el Instituto Sundance.

Shannon Wilcox y Willie Nelson en la película 'Un dúo de tres'

Después interpretaría a la exesposa de un cirujano de Texas al que daba vida Dennis Weaver en Buck James, el drama de ABC emitido entre 1987 y 1988 que duró apenas 19 episodios.

En Dallas apareció en el final de dos partes de la temporada 13 y en los primeros tres episodios de la temporada 14, en un arco argumental continuo que tenía junto a J.R. Ewing (Larry Hagman).

[Revive las series clásicas en streaming: de 'El equipo A' a 'Xena: la princesa guerrera']

En sus créditos televisivos también se incluyen episodios de Remington Steele, Cagney & Lacey, Magnum, P.I., La ley de Los Ángeles, NCIS: Los Ángeles y Anatomía de Grey, y en películas como Hollywood Harry (1986) y Ahí va mi chica (1994).

Según su hija, Wilcox “se reía rápidamente, iluminaba cada habitación en la que entraba y le encantaba viajar y hacer amigos por todo el mundo". También "hablaba francés, español e italiano" y "una de sus mayores pasiones era bailar tango y salsa, que continuó practicando maravillosamente hasta los 70 años".

Sigue los temas que te interesan