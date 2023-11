Muere Tyler Christopher, actor de 'General Hospital' y ganador de un premio Emmy, a los 50 años

Tyler Christopher, actor conocido por las populares series diarias General hospital y Days of Our Lives y ganador de un Daytime Emmy Award, ha fallecido a los 50 años por un evento cardíaco en su apartamento de San Diego. Así lo informó Maurice Bernad, su compañero de reparto, en redes sociales.

"Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Tyler Christopher. Tyler era un individuo verdaderamente talentoso que iluminaba la pantalla en cada escena que interpretaba y disfrutaba llevando alegría a sus leales fans a través de su actuación", escribió en Instagram el actor que interpretó a Sonny Corinthos en la telenovela de ABC.

"Tyler era un alma dulce y un amigo maravilloso para todos los que le conocían", continuó. "Tyler era un defensor de la mejora de la salud mental y del tratamiento del consumo de sustancias, y hablaba abiertamente de su lucha contra la depresión bipolar y el alcohol. Estamos desolados por la pérdida de nuestro querido amigo y rezamos por sus hijos y su padre".

[La publicidad ha llegado a Disney+: así afecta el nuevo plan con anuncios a los suscriptores actuales]

Nacido el 11 de noviembre de 1972 en Joliet, Illinois, Christopher fue más conocido durante su carrera como actor por su papel de Nikolas Cassadine en General hospital, serie en la que trabajó durante 30 años y apareció en más de 1150 episodios entre 1996 a 2016. También interpretó a Connor Bishop de 2004 a 2005 en la telenovela médica.

Su interpretación de Nikolas Cassadine le valió el Premio Daytime Emmy al actor protagonista en una serie dramática en 2016, así como cuatro nominaciones, incluido un premio especial de los fans a la "pareja irresistible" en 2005 que compartió con Natalia Livingston.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maurice Benard (@mauricebenard)

El productor ejecutivo de Hospital General, Frank Valentini, escribió en un comunicado oficial en Instagram: "Tengo el corazón roto por la noticia del fallecimiento de Tyler Christopher. Era amable, un actor increíble y un querido amigo, muy querido por nuestra familia de GH y los fans de Nikolas Cassadine. En nombre de todos en General hospital, nuestro más sentido pésame a sus seres queridos durante este difícil momento".

Christopher también participó en Days of Our Lives, otra de las telenovelas más populares de Estados Unidos, de 2001 a 2019. Recibió una nominación al Daytime Emmy por su actuación en esta producción de NBC.

[Las 5 mejores películas de octubre: de 'Los asesinos de la luna' a 'Hermana muerte']

Christopher estuvo casado con Eva Longoria de 2002 a 2004. Posteriormente estuvo casado con Brienne Pedigo de 2008 a 2021, y tienen dos hijos en común.

Otros créditos del actor incluyen Shouting Secrets, Into the West, The Lying Game, Ice Storm, Moon Crash, Beyond the Lights, Embrujadas y The Twilight Zone.

Sigue los temas que te interesan