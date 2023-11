Nuevos datos sobre la muerte de Matthew Perry: esto es lo que dice el primer informe oficial de su autopsia

Lo que se sabe de la autopsia

Matthew Perry en una imagen de archivo.

El pasado lunes, el reporte de la causa oficial de la muerte de Matthew Perry fue aplazado. El actor de 54 años fue hallado inconsciente en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en Pacific Palisades sobre las cuatro de la tarde del sábado, aparentemente por ahogamiento, pero los resultados de la autopsia no habían sido concluyentes, según informó la oficina del forense del condado.

De hecho, esta primera información llega antes de que se haya completado la autopsia, porque el forense necesita más tiempo y la realización de estudios adicionales para llegar a una conclusión. "Una vez que lleguen las pruebas/estudios, el médico forense vuelve a evaluar el caso y hace la determinación de la causa de la muerte", explicaba un portavoz de la oficina a People.

Perry, que saltó a la fama interpretando a Chandler Bing en la exitosa comedia de NBC Friends, ha sido honesto sobre sus luchas contra la adicción durante décadas, algo de lo que dio buena cuenta en sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, y que promocionó concediendo varias entrevistas. Sin embargo, se ha informado de que no se encontraron drogas en su casa en las pesquisas realizadas tras su fallecimiento.

"Hola, me llamo Matthew, aunque puede que me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto", escribió Perry en las primeras líneas de sus memorias.

"He tenido muchos altibajos en mi vida y muchos elogios maravillosos, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico se me acerca y me dice: '¿Me ayudarás a dejar de beber?'. Le diré: 'Sí, sé cómo hacerlo'", decía también Perry, que aprovechó su experiencia personal para ayudar a otros a mantenerse sobrios, convirtiendo su antigua casa de la playa de Malibú en un centro de rehabilitación para hombres llamado The Perry House.