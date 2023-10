Se aplaza el informe de la causa de la muerte de Matthew Perry: la autopsia no ha sido concluyente

Se aplaza el reporte de la causa de la muerte de Matthew Perry: la autopsia no ha sido concluyente

El reporte de la causa oficial de la muerte de Matthew Perry ha sido aplazado. El actor de 54 años fue hallado inconsciente en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en Pacific Palisades sobre las cuatro de la tarde del sábado, aparentemente por ahogamiento, pero los resultados de la autopsia no han sido concluyentes, según ha informado la oficina del forense del condado.

Este aplazamiento suele significar que se ha completado la autopsia, pero el forense necesita más tiempo y la realización de estudios adicionales para llegar a una conclusión. "Una vez que lleguen las pruebas/estudios, el médico forense vuelve a evaluar el caso y hace la determinación de la causa de la muerte", explicó un portavoz de la oficina a People, medio que uno de los estudios pendientes es el informe toxicológico, que puede tardar varias semanas en completarse.

Perry, que saltó a la fama interpretando a Chandler Bing en la exitosa comedia de NBC Friends, ha sido honesto sobre sus luchas contra la adicción durante décadasas, algo de lo que dio buena cuenta en sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, y que promocionó concediendo varias entrevistas. Sin embargo, se ha informado de que no se encontraron drogas en su casa en las pesquisas realizadas tras su fallecimiento.

"Hola, me llamo Matthew, aunque puede que me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto", escribió Perry en las primeras líneas de sus memorias.

Cómo quería ser recordado

"He tenido muchos altibajos en mi vida y muchos elogios maravillosos, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico se me acerca y me dice: '¿Me ayudarás a dejar de beber?'. Le diré: 'Sí, sé cómo hacerlo'".

Perry aprovechó su experiencia personal para ayudar a otros a mantenerse sobrios, convirtiendo su antigua casa de la playa de Malibú en un centro de rehabilitación para hombres llamado The Perry House.

En una entrevista durante la promoción de sus memorias, Perry dijo que sabía que cuando falleciera Friends estaría en todos los titulares. "Sería bueno que Friends estuviera muy por detrás de las cosas que hice para ayudar a otras personas". "Sé que no sucederá, pero estaría bien", añadió.

'Friends: The Reunion'

"El que nos rompe el corazón"

La noticia ha conmocionado a los fans, la industria y a sus compañeros de trabajo, que han lamentando su pérdida en redes sociales. Entre ellos, Martha Kauffman y David Crane, creadores de Friends, que emitieron el siguiente comunicado:

"Estamos conmocionados y muy, muy tristes por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew. Todavía nos parece imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos por haberle tenido como parte de nuestras vidas.

Tenía un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el primer día que le oímos encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros. Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportaba a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también en la vida. Siempre era la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado.

Enviamos todo nuestro cariño a su familia y amigos. Este es realmente "El que nos rompe el corazón".

