El impresionante cambio físico de Jamie Lynn Spears, la protagonista de 'Zoey 101'

Zoey 101 fue una de las series juveniles más exitosas de la década de los 2000. La comedia, que fue nominada a un Premio Emmy, finalizó su emisión en 2008 tras cuatro temporadas y 65 episodios. La serie estaba protagonizada por Jamie Lynn Spears, la hermana menor de Britney Spears. Además, formaban parte del elenco Paul Butcher, Sean Flynn, Erin Sanders y Victoria Justice, entre otros.

Jamie Lynn Spears saltó a la fama por su papel en la serie juvenil de Zoey Brooks, una joven que comienza a estudiar en la escuela Pacific Coast, la cual admite por primera vez a chicas. Entonces, Jamie, con 14 años, era una adolescente que iniciaba su carrera en la interpretación y la música.

Hasta ese momento, la actriz solo había realizado un cameo en la película Crossroads, interpretando la versión más joven del personaje de su hermana y participó en la serie de comedia All That.

Polémico embarazo

Con 16 años, la actriz anunció que estaba embarazada. Muchos atribuyeron el final de Zoey 101 a este motivo. Sin embargo, la última temporada de la serie terminó de grabarse meses antes.

No obstante, después de dar a luz, en 2008, Spears dejó de actuar y de hacer álbumes.

[Britney Spears publicará en octubre sus memorias: auge, caída y liberación de las garras de su padre]

La actriz volvió de un parón de cinco años lanzando su sencillo debut How Could I Want More. En 2016, Spears protagonizó un documental, Jamie Lynn Spears: When the Lights Go Out, en el que reflexiona sobre la controversia de su embarazo y habla de su faceta como esposa y madre.

Además, durante los últimos años, la actriz ha participado en series como Sweet Magnolias (Netflix) y en reality shows como Special Forces y Dancing with the stars. En 2022 publicó sus memorias tituladas Things I Should Have Said donde critica a su famosa hermana.

Su cambio físico

Pese a sus apariciones puntuales como actriz, muchos de los seguidores de Spears le habían perdido la pista hasta que, el 27 de julio de 2022, se anunció que la actriz protagonizaría Zoey 102, estrenada este año en la plataforma de streaming Paramount+. En esta segunda parte, Zoey Brooks y el resto de los exalumnos de Pacific Coast Academy, se reúnen después de varios años para asistir a una boda.

Uno de los aspectos más comentados de la vuelta de la popular serie fue el cambio físico de su protagonista. Poco queda de la cara inocente de niña de Spears, quien, ahora con 32 años, ya es madre de dos hijas: Maddie, de 15 años, e Ivey, de 5.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zoey 102 (@zoey102onpplus)

En la actualidad, Spears luce melena rubia, más larga que la que tenía cuando era solo una adolescente y protagonizaba Zoey 101. No obstante, a lo largo de su carrera, la actriz ha experimentado numerosos cambios de looks que han despertado el interés de sus fans.

Con el estreno de Zoey 102, a muchos de sus seguidores les llamó la atención su nariz, aparentemente más fina, y es que la actriz podría haberse sometido a no solo este, sino más retoques estéticos.

Enemistada con su hermana Britney

Spears está casada con Jamie Watson, empresario propietario del servicio de comunicaciones Advanced Media Partners, con quien contrajo matrimonio en 2014. En 2018, la actriz dio a luz a su segunda hija, llamada Ivey Joan Watson.

Por otro lado, Spears está enemistada con su hermana Britney desde hace años tras una disputa sobre la tutela de esta. La popular cantante amenazó con emprender acciones legales contra su hermana pequeña después de que esta hablara sobre ella tanto en su libro como en su gira promocional.

Sigue los temas que te interesan