Muere Phyllis Coates, la Lois Lane original del Superman de George Reeves

Phyllis Coates, la actriz que interpretó a Lois Lane en la película y serie de Superman protagonizadas por George Reeves, ha fallecido por causas naturales en el Motion Picture & Television Country House and Hospital de Woodland Hills. Tenía 96 años. Su muerte fue anunciada por su hija Laura Press a The Hollywood Reporter.

Coates inició su carrera en el mundo del espectáculo como corista en los años 40. A finales de esa década, consiguió pequeños papeles en películas como Smart Girls Don't Talk (acreditada como Cigarette Girl, 1948) y My Foolish Heart (1949), y apareció en una serie de cortometrajes cómicos de Joe McDoakes como Alice MacDoakes.

En 1951, Coates fue invitada a participar en una audición para el papel de Lois Lane en el largometraje de bajo presupuesto Superman y los hombres topo protagonizado por George Reeves como Superman. La película terminó convertida en un episodio un piloto de televisión, y a finales de ese año ambos actores fueron invitados a retomar sus papeles en Las aventuras de Superman.

Coates sólo permaneció en la serie durante la primera temporada (1952-53), una decisión que se atribuyó a conflictos con los productores y a otros proyectos en espera. En una entrevista reveló que le pagaban unos 350 dólares por cada episodio y que a menudo se rodaban cuatro o cinco a la vez, por lo que siempre llevaba el mismo sombrero, traje y pendientes.

"Estuvimos a punto de volar por los aires, de recibir palizas, de explotar, de ser explotados... Supongo que era porque éramos jóvenes y tontos, pero aguantamos muchas cosas", dijo Coates en el libro de Tom Weaver de 2006, Science Fiction Stars and Horror Heroes. "No hace mucho vi un episodio ["Noche de terror"] en el que sé que me quedé inconsciente durante el rodaje".

Lois y Ellen Lane (Terri Hatcher y Phyllis Coates)

Noel Neill asumió su papel en la segunda temporada, y permaneció hasta la sexta y última temporada. Una séptima estaba planeada, pero la inesperada, y aún misteriosa, muerte de Reeves en 1959 puso fin a la serie.

Aunque se la recuerda sobre todo por Superman, Coates acumuló una extensa lista de créditos televisivos y cinematográficos en una carrera que se prolongó hasta bien entrada la década de 1990. Apareció en la ya clásica película de monstruos I Was A Teenage Frankenstein y en series de televisión de los años 50 y 60 como El llanero solitario, Leave It to Beaver, Tales of Wells Fargo, Rawhide, Los intocables (una vez en un episodio dirigido por Ida Lupino), Perry Mason, The Patty Duke Show y Gunsmoke.

También participó en el telefilme de 1970 The Baby Maker, donde interpretó a la madre de Barbara Hershey, y durante los años 80, en series como Goodnight, Sweet Marilyn, en el papel de la madre de Marilyn Monroe, Gladys Baker, una enferma mental. En 1994 fue estrella invitada en la serie Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman, donde interpretó a Ellen Lane, la madre de la Lois Lane de Teri Hatcher. Su último trabajo fue en la serie La doctora Quinn, donde apareció en dos episodios a mediados de los años 90.

